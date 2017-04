Feuerwehr Stallhof lud zum Frühlingsfestival

30.04.2017, 20:12 Uhr

Yabadabadoo Bigband und "Egon7" als musikalische Gäste.

Zuerst die Musik: Den Auftakt besorgte Barbara Zwetti mit ihrer Yabadabadoo Big Band. Udo Jürgens mit Sahne? Kein Problem. Ebenso wenig wie Frank Sinatra in New York oder Abba in Medleyversion. Quasi „A Good Feeling“ auf Bestellung, das die Vokalisten Anja Deutschmann, Vanessa Hermann, Martin Gollob und die Youngsters Lena, Sophia und Valerie frei Haus lieferten.Ihrem Ruf als leidenschaftliche Band machte „Egon7“ alle Ehre. Zwei Mal bereits war die 1995 gegründete Formation bei den David-Hasselhoff-Tourneen dabei. „Da ist der Feuerwehr ein guter Griff gelungen“, lautete die einhellige Meinung zur Performance, die Creedence Clearwater Revival ebenso auf die Bühne brachten wie Paul Pizzera oder die Toten Hosen.Die gesamte Schau – das Angebot wurde trotz nur vier Grad eifrig genutzt – konnte auf der Videowall im Freien mitverfolgt werden. Nicht ganz im Freien, aber doch außerhalb war auch das Raucherzelt aufgebaut. Klar, dass dieses Service für die Raucher auch eine Bewirtung beinhaltete. Wer allerdings etwas essen wollte, musste die Kulinarik in der Halle in Anspruch nehmen.Gut gelaunt frequentierten die Mitglieder der Landjugend Rassach-Georgsberg die Location. Der Grund: Bettina Peinhopf sollte beim Geburtstag feiern nicht allein sein. „Wir sind zufrieden“, stufte HBI Reinhold Albler, der mit dem Frühlingsfestival der Feuerwehr einen neuen Touch verpassen wollte, den Verlauf als positiv ein. Da wird wohl mit einem Dacapo 2018 zu rechnen sein.