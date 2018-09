FF Bad Gams mit Löschwagen wie anno dazumal

18.09.2018, 12:19 Uhr

FF Bad Gams umrahmt die 150 Jubiläumsfeier der Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur.

Mit zwei Pferdestärken

BAD GAMS/BRUCK AN DER MUR. Am Samstag feierte die Stadtfeuerwehr Bruck an der Mur ihr 150 jähriges Bestandsjubiläum. Da die Feuerwehr Bad Gams einen historischen Spritzenwagen besitzt, wurden wir zu dieser Jubiläumsfeier geladen, um einen historischen Löschangriff durchzuführen.Kommandant HBI Ernst Größbauer rückte mit acht Mann und dem Spritzwagen mit zwei Vollblutpferden aus. Unter großem Applaus und mit Hilfe einzelner Festgäste konnte der „Brandherd“ durch den historischen Löschzug unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Dieser Spritzwagen wurde im Jahre 1905 sowie eine Karrenspritze im Jahre 1908 von der Feuerwehr Gams angeschafft und im Jahre 1995 unter dem damaligen Kommandanten, HBI Alois Gritsch, mit eigener Manneskraft komplett restauriert. Im Jahre 2013 wurden sämtlich dazu gehörige historische Uniformen erneuert bzw. angeschneidert.von OBI Martin Godl