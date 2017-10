Flohmarkt in Eibiswald

Eibiswald: Lerchhaus |

Sie suchen schon lange nach was ganz Bestimmten oder Sie lieben das gemütliche, gesellige Flair eines traditionellen Flohmarktes? Dann sind Sie bei uns in Eibiswald richtig. Unzählige Aussteller bieten Ihnen so ziemlich alles was man sich vorstellen kann – Antiquarische Schätze, Brauchbares und Dekoratives für Haus und Garten, buntes Spielzeug, Bekleidung für Groß und Klein, tolle Sportartikel und für Bücherwürmer eine Riesenauswahl an Buchschätzen.

Wir haben Sie neugierig gemacht? Na dann auf zum Flohmarkt am Samstag, den 14. Oktober von 8 bis 12 Uhr in der Fußgängerzone vor dem Eibiswalder Lerchhaus, bei Schlechtwetter im Innenbereich des Lerchhauses. Anfragen bitte unter 0676 /9740756.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!