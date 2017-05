Floriani-Tag in Wald mit Feuerlöscherüberprüfung

07.05.2017, 20:00 Uhr

Für HBI Anton Harzl jun. ging es bei der Aktion um Bewusstseinsbildung.

Den Tag ihres Schutzpatrons benutzten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wald am vergangenen Sonntag zu einer Feuerlöscherüberprüfung für die Bevölkerung beim Rüsthaus. „Das ist auch eine Art der Brandverhütung“, wollte HBI Anton Harzl jun. damit betonen, dass ein korrekt ausgestatteter Feuerlöscher – egal ob im Haus oder Auto – von großer Wichtigkeit ist.Als Fachbetrieb hatten die Organisatoren diesmal die Firma Brandschutz Schlenner ausgesucht. „Es kommt auf die Ordnungsmäßigkeit des Gerätes an“, verriet Patrick Schlenner, dass zunächst die Außenkontrolle erfolgt, bevor der Schlauch auf seine Durchgängigkeit geprüft wird. Zum Schluss stand dann die Druckprüfung auf dem Programm. „Wenn alles passt, gibt es das Pickerl“, erinnerte der Firmenchef, dass eine Überprüfung alle zwei Jahre erfolgen muss.„Es steht die eigene Sicherheit auf dem Spiel“, verriet Franz Kainz jun., dass er mit seinen Feuerlöschern (fünf im gesamten Betrieb) nicht nur wegen der bestehenden Vorschrift regelmäßig zur Überprüfung kommt. Einen ganz anderen Grund für das Vorbeischauen nannte Marlene Waldmann. „Sohn Vincent mag die Feuerwehr so gerne“, wollte sie ihrem Junior die Gelegenheit bieten, Einrichtungen, Geräte und Ausstattung einmal in Natura und nicht nur im Bilderbuch zu sehen.Der Kleine konnte dabei auch die Übung der Gruppe Menschenrettung-Absturzsicherung verfolgen, die gerade bereits Erprobtes wiederholte. Das Abseilen vom Giebel des Rüsthauses im Rettungsgurt war sicherlich eine interessante Lektion.