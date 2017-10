Florianijünger aus Wiel mit Bronze ausgezeichnet

06.10.2017, 15:10 Uhr

Eine Scheunenbrand war die Übungsannahme für den Löschzug Wiel.



Mit Bronze ausgezeichnet

WIES. Scheunenbrand bei Familie ZITZ vulgo Schneider und die Wasserstelle 200 Meterentfernt beim Löschteich von Karl Freidl Karl junior vulgo Pauli. So lautete die Übungsannahme für alle Männer der FF Wielfresen - Löschzug Wiel.Der „Scheunenbrand“ wurde erfolgreich bekämpft.So erfolgreich, dass die Männer unter der Führung von OBI Georg MICHELITSCHim Anschluss alle eine Auszeichnung bekommen haben, für diebestandene Branddienstleistungsprüfung in Bronze.Die Bewertungskommission unter der Führung von HBI Markus Hubmann vomBereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung verlieh im Anschluss die Auszeichnungen.Bereichsfeuerwehrkommandant OBI Helmut Lanz, AbschnittsfeuerwehrkommandantEABI Valentin Fraß, HBI Alfred Maurer und EOBI Franz Maritschneggals Vertreter der Feuerwehren sowie die Marktgemeinde Wies mit Bürgermeister Mag. Josef Waltl, Vzbgm. Theresia Koch, Vorstandsmitglied Daniel Schuster, Orteilbürgermeister GR August Nussmüller und GR Franz Koch gratulierten vor Ort zur bestandenen Prüfung.„Es ist keineswegs selbstverständlich, dass eine Gruppe junger Männer den Trainings- und Lernaufwand in Ihrer Freizeit auf sich nimmt. Besten Dank für Euren Einsatz“Mit diesen Worten begann OBI Georg Maritschnegg seine Dankes- und Abschlussrede.In dieser wurde klar, dass dieser Löschzug eine „Herzensangelegenheit“ ist.Er trägt dazu bei, dass sich die umliegenden Bewohner weitergewohnt sicher fühlen, denn sie haben ja „ihren“ Löschzug.Bleibt der Dank für die anschließende Feier im Feuerwehrhaus, bei der sich die Vertreterder Gemeinde spontan und einstimmig zu einer Getränkespende entschieden haben.