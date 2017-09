Frauentaler SPÖ-Frühschoppen mit großer Warenpreisverlosung

28.09.2017, 21:19 Uhr

Aufgrund Regenwetters ging mit einer Woche Verspätung am Sonntag, dem 10. September der diesjährige Frühschoppen der SPÖ- Ortsorganisation im Freibadgelände erfolgreich über die Bühne

. Viele Besucher, waren gekommen, um die Chance auf Gewinne, wie wertvolle Warenpreise, Geschenkskörbe und Gutscheine zu nutzen.Für die musikalische Unterhaltung hatten diesmal die Schilcherlandbuam Heimvorteil, die kurzfristig einsprangen und den Frühschoppen zünftig umrahmten. Für die kleinsten Besucher sorgte die Kinderfreunde- Hupfburg so dass für die kleinen Gäste keine Langweile aufkam.Aber auch Lose und hausgemachte Mehlspeisen, waren ebenso begehrt, wie kulinarische Spezialitäten vom Rost und Grill, für diesmal wieder das eingespielte Grillteam sorgte.Unter den Besuchern waren auch wieder Ehrengäste der Einladung gefolgt, um den diesjährigen Frauentaler SPÖ-Frühschoppen im Freibadgelände einen Besuch abzustatten.Seitens der SPÖ Ortsorganisation konnte Ortsparteivorsitzender Gemeindekassier Michael Nebel unter anderem Bgm Bernd Hermann Vizebgm.Günter Steinbauer, Bgm.a.D. Ehrenbürger Ernst Strohmeier, Ehrenringträger Hans Fellner, Helmut Benjamin Huss, KomRat. Werner Wippel, Vereinsfunktionäre und Gemeinderäte als Ehrengäste herzlich willkommen heißen.Seine besonderen Grüße richtete er an NAbg. Beppo Muchitsch, Vizebgm. von Deutschlandsberg Toni Fabian, seitens des Tourismusverbandes Schilcherland Stadträtin Barbara Spiz, sowie von der SPÖ St. Stefan ob Stainz Vorsitzender GR. Peter Kainz.

Eine große Anzahl an Warenpreisen, Gutscheinen und Geschenkkörben wurde durch Ziehung der jeweiligen Lose zwischen den musikalischen Stücken ermittelt. In der äußerst spannenden Schlussziehung standen letztlich Hauptpreisgewinner fest.Der 2. Preis ein von der SPÖ gesponsertes Fahrrad im Werte von 600 Euro ging an Michaela Spari aus Frauental. Den Hauptpreis, einen Reisegutschein von 600 Euro gesponsert von der Steiermärkischen Sparkasse und Gruber Reisen konnte freudestrahlend Erna Klug ebenfalls aus Frauental in Empfang nehmen.„Trotz des Wetters können wir uns wieder dank Mithilfe vieler fleißiger Hände und zahlreicher Besucher über eine erfolgreiche Veranstaltung freuen“. erzählte mit sichtlicher Freude SPÖ Vorsitzender GK. Michael Nebel.Dank gebührt allen fleißigen MitarbeiterInnen, die an zwei Wochenenden im Einsatz standen, allen Damen für ihre köstlichen hausgemachten Mehlspeisen, allen Sponsoren und Gewerbetreibenden für die Gutscheine, Geschenkskörbe, sowie für die Waren und Sachpreisspenden.Text und Foto(s): Josef Strohmeier