frauentaler-zeltfesttage.at - eine Publikumsmagnet

09.05.2017, 07:23 Uhr

Freitag - Die jungen Mölltaler

Samstag - EGON7

Sonntag - zünftiger Frühschoppen mit Die orig. Zirbitzbuam und Verlosung

Am Eröffnungstag standen Die jungen Mölltaler auf der Bühne. Mit ihrem Programm das von volkstümlichen Schlager geprägt war, unterhielten sie die Besucher. Leider war das große Festzelt nicht ganz so gut gefüllt, aber dennoch, die Anwesenden tanzten ausgelassen und hatten ihren Spaß!Fotos: Freitag - Die jungen Mölltaler Die Partynacht am Samstag mit EGON7 war gewaltig. Kurz und knapp gesagt: mehr geht nicht. Ein schier nicht endend wollender Besucherandrang, grandiose Show mit hoher musikalischer Qualität, Top Service am Ausschank, Küche und Bedienung, tolles Wetter; das Ergebnis: Spitzenstimmung über 7 Stunden hinweg!Ein besonderes Highlight war es, als der Frauentaler Feuerwehrmann Matthias Nebel (www.mattmusic.at) für einige Songs als Sänger mit EGON7 die Bühne rockte: "...your sex is on fire..." (Kings Of Leon)Fotos: Samstag - EGON7 Am Sonntag Vormittag folgten viele Besucher der Einladung zum Frühschoppen. Die orig. Zirbitzbuam unterhielten mit zünftiger Musik und humorvoller Umrahmung die Gäste die gespannt auf die Verlosung der wertvollen Preise warteten. Kurz nach Mittag wurde dann die Verlosung moderiert durch HBI Bernd Kiefer durchgeführt.

Die Feuerwehr Frauental wünscht allen Gewinnern viel Freude mit den Preisen und bedankt sich sehr herzlich bei allen die das Fest besucht haben und so ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte frauentaler-zeltfesttage.at hinzugefügt haben.Mit diesem Beitrag wird sichergestellt, dass die Freiwillige Feuerwehr Frauental ihre Schlagfertigkeit in Einsatzfällen erhält - unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.