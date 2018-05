Geburtstage im April

04.05.2018, 20:13 Uhr

Diemitkonnte im April einigen verdienten Mitgliedern zu ihrem runden Geburtstag gratulieren.Den Beginn machte die langjährige, die zum Buschenschank Müller in Gantschenberg einlud. Neben den Damen der Frauenbewegung gratulierten auchund die, sowie die, und, ganz herzlich und dankten für das Engagement sowohl bei Frauenbewegung als auch bei anderen Veranstaltungen der ÖVP.

, langjähriges Mitglied beim Bauernbund, der Feuerwehr und des Kameradschaftsbundes, lud zu seinem 60-er zum Heurigen Macher nach Tobis. In großer Runde mit Familie, Freunden, Nachbarn und Vereinskameraden wurde gefeiert und Johann Walter für seine Verdienste geehrt und seiner Frau Hilde für das Verständnis und die Unterstützung gedankt. Auchund diesowieund die Obleute der anderen Vereine gratulierten herzlichst.Auch, bei Veranstaltungen der ÖVP und auch in unserer Gemeinde als Helfer nicht wegzudenken, feierte bereits seinen 60. Geburtstag.undüberraschten ihn und seine Frau Marianne zu Hause und wünschten alles Gute.Zu einem besonderen Geburtstag konnte die ÖVP im April ebenfalls gratulieren.wurde 90 Jahre. Der langjährige Unterstützer der ÖVP hat als Obmann des Tourismusverbandes (ehemals Ortsverschönerungsverein) das kulturelle Leben in Preding entscheidend geprägt.undbesuchten ihn mit seiner Gattin Erna im Seniorenwohnheim und überbrachten die herzlichsten Geburtstagsgrüße der gesamten Ortspartei.