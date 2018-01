Gedenk- und Aktionstage in der KW 05 (29. Januar bis 4. Februar)

26.01.2018, 05:44 Uhr

29. Januar:

Der Tag des Blindenhundes wird am 29. Januar 2018 begangen. Das Datum wurde aufgrund des Gründungsdatums der Hundeschule "The Seeing Eye, Inc." festgelegt. Diese Schule befindet sich in Morristown, im US-amerikanischen Bundesstaat New Jersey. Bereits seit 1929 werden dort Blindenhunde ausgebildet, was sie zur ältesten Hundeschule für Blindenhunde macht. Gegründet wurde die Schule von Dorothy Harrison Eustis.

30. Januar:

31. Januar:

01. Februar:

02. Februar:



03. Februar:



04. Februar:

Heute gibt es auch den:Der erste bekannte automatische Anrufbeantworter wurde übrigens 1938 von Nachrichtentechniker Willy Müller erfunden und vier Jahre später als "Ipsophon" zugelassen.Der Rückwärts-Tag hat keinen ernsten Hintergrund, sondern dient nur dem Spaßfaktor, der durch verrückte und rückwärts ausgeübte Handlungen erhöht werden kann.Heute gibt es auch den:Ein Passwort sollte niemals einem Dritten bekannt sein. Für jede Anwendung sollte ein anderes Passwort verwendet werden. Passwörter sollten nicht aufgeschrieben oder unverschlüsselt gespeichert und zudem regelmäßig geändert werden - nicht nur am Ändere-Dein-Passwort-Tag. Nicht verwendet werden sollten aufeinanderfolgende Zeichen- oder Ziffernketten der Tastatur, wie z.B. "asdfg" oder "12345".Heute gibt es auch den:Der Groundhog Day (Murmeltiertag) ist ein kulturelles Ereignis, das an mehreren Orten in den USA und Kanada gefeiert wird. Am 2. Februar jedes Jahres, dem "Candlemass Day" (Lichtmess), wird traditionell eine Vorhersage über das Fortdauern des Winters getroffen. Dazu werden öffentlich und teilweise im Rahmen von Volksfesten Waldmurmeltiere zum ersten Mal im Jahr aus ihrem Bau gelockt. Wenn das Tier "seinen Schatten sieht", d. h. wenn klares, helles Wetter herrscht, soll der Winter noch weitere sechs Wochen dauern.Heute gibt es auch den:Erfunden wurde dieser Tag in den 1960er-Jahren von Florence Rappaport aus Rochester im US-amerikanischen Bundesstaat New York. Zwei ihrer sechs Kinder klagten über die Kälte und inspirierten sie damit, an einem winterlichen Morgen Eiscreme zum Frühstück zu servieren.Heute gibt es auch den:Am 04. Februar 2018 soll mit dem Weltkrebstag eine der häufigsten Todesursachen in das Bewusstsein der Bevölkerung rücken. An diesem Tag stehen die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen im Mittelpunkt. Ausgerufen wurde der Aktionstag 2007 von der Welt-Krebsorganisation UICC. Jährlich beteiligen sich verschiedene Mitgliedsorganisationen an verschiedenen Aktionen. Ihre Bemühungen zielen darauf ab, über Themen rund um die Krankheit Krebs zu informieren.Heute gibt es auch den: