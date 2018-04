Günther Neuwirth in der öffentlichen Bibliothek Stainz

19.04.2018, 14:41 Uhr

Lesung mit Krimiautor Günter Neuwirth in der Öffentlichen Bibliothek Stefan ob Stainz über „Zeidlers Gewissen“.



Inspektor Hoffmann

ST: STEFAN OB STAINZ. Die öffentlichen Bibliothek St. Stefan ob Stainz war Schauplatz für eine Lesung mit dem Autor Günter Neuwirth Das Team der Bücherei freute sich besonders, einen Autor aus der Region präsentieren zu können. In Wien aufgewachsen hat Neuwirth nach dem Studium der Philosophie und Germanistik mehrere Jahre in Graz verbracht. Der Autor wohnt und arbeitet heute in Stainz und publiziert seit 2008 Romane, vornehmlich im Bereich Krimi.Zu Beginn seiner Lesung erzählte er darüber, wie er zum Schreiben kam und präsentierte seine bisher erschienen Werke. Danach las er aus seinem neuesten Buch „Zeidlers Gewissen“, welches im März 2018 im Gmeiner-Verlag erschienen ist.Bei "Zeidlers Gewissen" handelt es sich um den 5. Fall des Inspektor Hoffmanns. Dieser wird mit einem scheinbar einfachen Fall in Wien Ottakring betraut. Doch bald tun sich Abgründe auf und eisernes Schweigen schlägt ihm entgegen …Im Anschluss an die Lesung unterhielten sich die Besucher bei einem Gläschen Wein oder Ottakringer Bier, anlässlich des Schauplatz des Geschehens, und stärkten sich an einem kleinen Buffet.Die nächste größere Veranstaltung der Bücherei findet am 9. Juni im Rahmen des „2. Steirischen Vorlesetages" beim Spielzeugmuseum in Grubberg statt.