Gütesiegel für das Caritas Pflegewohnhaus Preding

20.07.2017, 13:33 Uhr

Das Caritas Pflegewohnhaus Preding erhielt das Nationale Qualitätszertifikat für Alten- und Pflegeheime in Österreich (NQZ)

Das Pflegewohnhaus Preding feierte im Rahmen des Sommerfestes gleich zwei große Auszeichnungen.Caritas Direktor Herbert Beiglböck, Bereichsleiterin Petra Prattes und Bezirkshauptmann Helmuth Theobald Müller gratulierten dem gesamten Team des Hauses herzlich zur Überreichung des österreichweiten Gütesiegels NQZ.Um das „Nationale Qualitätszertifikat für Alten- und Pflegeheime in Österreich (NQZ)“ zu bekommen, ist ein umfangreiches Zertifizierungsverfahren zu durchlaufen. Das Gütesiegel wird für drei Jahre an jene Häuser verliehen, die den SeniorInnen ein Leben annährend wie zuhause, größtmögliche individuelle Lebensqualität und qualitativ sowie menschlich hochwertige Pflege und Betreuung bieten.Gleichzeitig wurde auch der Abschluss des Projektes „Gesundheit hat kein Alter“ gefeiert. In den letzten zwei Jahren wurden im Pflegewohnhaus Preding umfangreiche Maßnahmen gesetzt, um die Lebens- und Arbeitsqualität der BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zu verbessern.

Bewegung macht mobil

Ein wichtiger Meilenstein dabei war die Einführung eines regelmäßigen Bewegungsprogrammes, das die Selbständigkeit und damit die Lebensqualität der BewohnerInnen fördert und stärkt. Regionale und frische Lebensmittel, die zu schmackhaften und gesunden Gerichten verarbeitet werden, sollen das Wohlbefinden unterstützen.Dr. Christine Neuhold von Styria Vitalis überreichte das Gütesiegel „Mobilität fördern“ an die Hausleiterin Frau Maria Riebenbauer und die Pflegedienstleiterin Frau Sabina Sebjan- Jaklin und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit im Rahmen dieses Projektes.Obwohl immer wieder Gewitterschauer über dem Festplatz im Garten niedergingen, feierten die BewohnerInnen, die Angehörigen und Nachbarn mit den zahlreichen Ehrengästen ein fröhliches Fest. Im Rahmen dessen wurde auch dem Bewohner Herrn Rupert Fink zum 93. Geburtstag gratuliert, der ein leuchtendes Beispiel dafür ist, dass körperliche und geistige Beweglichkeit bis ins hohe Alter möglich sind.Die Mitarbeiterinnen des Pflegewohnhauses Preding und der Wirt Michi Strohmeier verwöhnten die Gäste kulinarisch, das Duo Tubonika lieferte höchsten musikalischen Genuss.