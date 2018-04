"Hortenisa" stellt im Grazer Landhaus aus

26.04.2018, 13:32 Uhr

Neue Ausstellung im Forum Landhaus der Steirischen Volkspartei

mit dem Titel „Form und Raum“ von Hortensia aus Bad Gams eröffnet.



Skulpturenhaus in Bad Gams

BAD GAMS/GRAZ. Bereits seit mehr als 20 Jahren stellt der Landtagsklub der Steirischen Volkspartei den Steinsaal im Grazer Landhaus für Ausstellungen heimischer Künstler zur Verfügung. Aktuell freut sich ÖVP-Klubobmann Karl Lackner über Bilder und Skulpturen der Künstlerin Hortensia , die in den Räumlichkeiten des Landtagsklubs der Steirischen Volkspartei im Landhaus zu bewundern sind. Unter dem Titel „Form und Raum" präsentierte Hortensia Fussy aus Bad Gams gestern Abend ihre Werke. Eröffnet wurde die Ausstellung von Kulturlandesrat Christopher Drexler. Landtagspräsident a.D. Franz Majcen sprach persönliche Worte zur Künstlerin.„'Hortensia' ist eine so herausragende Künstlerin, weil man bei ihr den inneren Drang zu gestalten spürt, der sich in meisterhaft ausgefertigten Skulpturen und Zeichnungen äußert“, beschrieb der frühere Landtagspräsident und nunmehrige Vorsitzende des steirischen Kulturkuratoriums Franz Majcen. Das seit bald drei Jahren bestehende Skulpturenhaus von Hortensia in Bad Gams bezeichnete er als ein Juwel, in dem über 50 einzigartige Skulpturen ausgestellt sind, die eine Vielfalt an Emotionen in ihren Gesichtern ausdrücken.Kulturlandesrat Christopher Drexler wies darauf hin, dass man mit Hortensia eine Künstlerin gewonnen hat, deren Werke auch im öffentlichen Raum permanent gezeigt werden. Wie etwa das von ihr geschaffene Denkmal von Rudolf Sallinger, das am gleichnamigen Platz in Wien bewundert werden kann. „Die Zeichnungen von 'Hortensia' lassen eine deutliche Prägung durch ihren Lehrer Fritz Wotruba erkennen.

Kunstgeschichte erlebbar gemacht

Damit führt eine wesentliche Linie der österreichischen Kunstgeschichte nun durch den Steinsaal des Landhauses. Ich bin überzeugt davon, dass nicht nur diejenigen, die der Eröffnung der Ausstellung beiwohnen sich von dieser Kunst inspirieren lassen, sondern auch jene, die in diesen Räumen ihrer täglichen politischen Arbeit nachgehen. Diese Inspiration kann nur eine gute sein“, führte Drexler aus.„Mit unserer Veranstaltungsreihe ‚Forum Landhaus‘ setzen wir seit mehr als 20 Jahren ein Zeichen der Öffnung. Einerseits der Öffnung unserer Klub-Räumlichkeiten für Besucherinnen und Besucher, andererseits der offenen Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur an Orten, die sonst überwiegend der politischen Debatte dienen. Der Steinsaal – ohnehin einer der schönsten und geschichtsträchtigsten Räume unseres Landhauses – erfährt dadurch eine weitere große Aufwertung“, so Klubobmann Karl Lackner bei der Eröffnung der aktuellen Ausstellung.Die Bilder und Skulpturen von Hortensia sind bis 8. Juni in den Räumlichkeiten des ÖVP-Landtagsklubs im Grazer Landhaus (Herrengasse 16, 1. Stock) ausgestellt.