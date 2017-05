Jagdschutzverein Zweigstelle Deutschlandsberg unter neuer Führung

12.05.2017, 21:01 Uhr

Gerald Malli aus St. Martin im Sulmtal folgt auf den Zweigstellenobmann Alois Albrecher.

Der Steirische Jagdschutzverein, Zweigstelle Deutschlandsberg, hat im Gasthaus Frauentalerhof in Frauental die Jahreshauptversammlung mit Neuwahl abgehalten. Rund 70 Mitglieder nahmen an der diesjährigen Jahreshauptversammlung teil.Eingestimmt durch jagdliche Klänge der Jagdhornbläsergruppe St. Hubertus eröffnete Zweigstellenobmann Alois Albrecher die Jahresversammlung und gab einen Überblick über die Aktivitäten des Vereins im abgelaufenen Vereinsjahr. Anschließend gab Kassier Martin Salchenegger einen erfreulichen Kassenbericht und wurde auf Antrag der Kassenprüfer einstimmig entlastet.

Als einer der Ehrengäste betonte Kammerobmann Christian Polz in seinen Grußworten die Bedeutung der Jagd im Bezirk Deutschlandsberg und lobte auch für das gute Einvernehmen zwischen Jagd und Landwirtschaft. Bezirksjägermeister OSR Hannes Krinner hob die Bedeutung der Jungjägerausbildung hervor. Es liege in der Verantwortung der Jägerschaft erworbenes Wissen an die jüngere Generation weiterzugeben und dieser auch Verantwortung zu übertragen.Anschließend wurden im Rahmen der Jahresversammlung verdiente Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Jagdschutzverein geehrt:Alois Albrecher, Paul Aldrian, Siegfried Beter, Manfred Clavora, Prim. Dr. Gottfried Filzwieser, Robert Giegerl, Johann jun. Gutsche, Franz Hainz, Brigitte Haßlinger, Gerolf Haßlinger, Leopold Jartschitsch, Franz Jöbstl, Reinhard Koch, Franz Köstenbauer, Johannes Kriebernegg, Roland Kröll, Wolfgang Lipp, Reinhard Moser, Reinhold Moser, Werner Moser, Alexander Müller, Johannes Müller, Willibald Reinisch, Josef Resch, Gerhard, Stelzer, Franz Stoisser, Werner Wieser.Adolf Brlocnik, Herbert Greistorfer, Johann Hostalka, August Krasser, Manfred Moser, Anton Obath, Josef Poglei, Ernst Reinbacher, Franz Riedl, Heinz Sackl. Für 50 Jahre Mitgliedschaft:Franz Fabian, Gerhard Fink, Josef Rothschädl, Adalbert Schmuck, Günther Wolfsberger, Hans Zach.Für 60 Jahre Mitgliedschaft:Franz WeberIm zweiten Teil der Veranstaltung wurde die Neuwahl von Wahlleiter Leopold Elmer durchgeführt. Gewählt wurde nach Vereinsstatuten in geheimer Wahl. Die Abstimmung aller anwesenden Mitglieder brachte einen Wechsel an der Spitze: Gerald Malli aus St. Martin im Sulmtal löste mit klarer Mehrheit den bisherigen Zweigstellenobmann Alois Albrecher ab. Ihm zur Seite stehen als junges, dynamisches Team Johannes Maier und Alois Krenn als stellvertretende Obmänner, Hans Schmitt als Kassier und Mag. Martin Povoden als Schriftführer.Nach der Neuwahl übernahm der neue Vorstand den Vorsitz. In seiner Antrittsrede bedankte sich der neugewählte Zweigstellenobmann bei den scheidenden Vorstandmitgliedern für die geleistete Vereinsarbeit in den letzten drei Jahren. Sein besonderer Dank galt seinen Wählern und dem ihm entgegengebrachten Vertrauen. „Gemeinsam für einen neuen Weg“, so Gerald Malli. Die Interessen des Jagdschutzvereins und damit auch der Jäger im Bezirk, in der Öffentlichkeit entsprechend zu vertreten, wird eine der wichtigsten Aufgabe der neuen Führung sein. Die intensivste Vereinsarbeit werde durch die Ortsstellen und deren Obmänner geführt, was in Zukunft auch entsprechend gewürdigt und gepflegt werde. „Wir stehen positiv zu den Aufgaben des Jagdschutzvereins und zur Pflege des jagdlichen Brauchtums und dazu gehört auch ein kameradschaftliches und respektvolles Miteinander auf Augenhöhe“, so das Kredo seiner Ausführungen.Abschließend vermittelte der stellvertretende Landesjägermeister ÖR Karl Lackner in seinem Fachvortrag unter dem Titel „Vom Niederwild bis zum Hochwild und Neuerungen zum Jagdgesetzes“ aktuelle Themen der Jagd.