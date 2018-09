Jahresfeier im Stieglerhaus in St. Stefan

09.09.2018, 19:20 Uhr

Tag der offenen Tür mit Geburtstagsfeier für Initiator August Schmölzer.

Aus der Gesellschaft, für die Gesellschaft. Diesen Leitsatz stellte Vorstandsmitglied August Schmölzer in den Fokus der mittlerweile seit einem Jahr bestehenden Privatstiftung Stieglerhaus. „Wir haben nachhaltige Projekte in Angriff genommen“, betonte er, dass seine Einrichtung punkto Bildung, Kunst und Kultur auf Einzigartigkeit setzt.Als Beispiel stellte Veronika Erhart ihr Kommunikationsprojekt vor, das sich nicht weniger zum Ziel gesetzt hat, als alle St. Stefaner mit ihren Hals-Linien auf einer transparenten Fläche festzuhalten. Platte 1 ist bereits zu sehen, weitere Tafeln werden folgen. Warum der Hals? Er beherbergt Kopf und Sprache und kann sinnbildlich für Freiheit angesehen werden. „Es können auch Gäste erfasst werden“, attestierte Daniela Majer, ein weiteres Vorstandsmitglied, dem Projekt Menschenlinien große Bodenständigkeit. Sehr auf St. Stefan bezogen ist auch das Herbergler-Projekt von Eva Maria Schaller. Die in Köln lebende Performancekünstlerin hat die Gegend erwandert und viele „Herbergen“ besucht. Ihr künstlerisches Ansinnen: Sie will tageweise in die Rolle eines St. Stefaners schlüpfen und aus diesen Erfahrungen ein Porträt des Ortes gestalten. Für Jugendliche ausgelegt ist das Projekt Jump von Manuel Schmölzer und Philipp Fuchs. In Workshops soll 16- bis 20-Jährigen das Erwachsenwerden reflektiert werden. „Die Jugend soll motiviert sein“, wollen die beiden ein Credo vermitteln: Ziele setzen ist wichtig. Zum eigenen aber auch zum Wohl des Umfeldes.Programm für Kinder wird im Stieglerhaus nicht ausgespart. Vorstandsmitglied Lukas Zeinler verwies auf das Projekt Tradition und Geschichte, das eine gemeinsame Apfelernte mit Spieleeinlagen und anschließendem Spaziergang zur Saftfabrik Ribes zum Inhalt hat. Bereits zu Gast war das Kindertheater, bei dem Geschichte, Brauchtum und Umfeld von St. Stefan aufgearbeitet worden sind. Im Sinne der Ortsverbundenheit werden weitere, den Jahreslauf begleitende Veranstaltungen folgen. Weitere Blicke in die Zukunft: Ab 2019 gibt es für Erwachsene vierteljährliche Vorträge zu ausgewählten Themen (etwa Suchtprävention, Wirtschaft und Unternehmer, Humanmedizin).Nicht wegwerfen – sammeln! Mit dem Bezirksarchiv sprach Herbert Blatnik eine wichtige Zielsetzung des Stieglerhauses an. Es geht um das Zusammenführen und Aufbewahren von Zeitungsartikeln, Tonbändern, Büchern und dergleichen. „Wir wollen Ansprechpartner und Zentrum werden“, präzisierte Blatnik die Ziele. Eine weitere Möglichkeit, St. Stefan ins Gespräch zu bringen: es zum Ort eines Kriminalfalls zu machen. Autor Erwin Riess lässt seinen Ermittler Groll im Fall eines Bergunglücks in Rumänien in St. Stefan recherchieren und auf allerlei Unregelmäßigkeiten stoßen.Im Rahmen des sonntägigen Tages der offenen Tür gewährten die Verantwortlichen weiteren Einblick über die Aktivitäten (etwa zu den Themen Theater & Film, Bildung, Musik) im Stieglerhaus. Die Gruppen Lebensgfyhl, Aniada A Noar und Soko Stainz bildeten den musikalischen Rahmen, die Theaterrunde St. Stefan stellte ihre Peter-Rosegger-Collage vor. Breiter Raum wurde dem „Liberation Marker“ (Dauerleihgabe) im Innenhof gewidmet, bei dem Künstler Josef Schützenhöfer der abgestürzten Air-Force-Piloten aus dem Raum Pöllau im Zweiten Weltkrieg gedenkt.Der Höhepunkt am Abend: August Schmölzer, Schauspieler, Autor, Regisseur und Menschenfreund, wurde zum 60. Geburtstag beglückwünscht. Bürgermeister Stephan Oswald bedankte sich in seiner Laudatio für dessen Engagement für die Region St. Stefan und überreichte ein Wagerl voller Schmankerl aus ebendieser Gegend.