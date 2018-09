"Kirch'n schaun'n" - auch im Bezirk Deutschlandsberg

13.09.2018, 14:50 Uhr

Die steirischen KunstWerkKirche-Kirchenführer laden am 23. September zum "Kirch'n schau'n" ein, auch in unserem Bezirk.

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Eine Kirche zu besuchen, bringt immer eine kleine Auszeit im Alltag. Man tritt ein in eine Oase der Stille, die zum Innehalten einlädt. Schaut man sich aber genauer um, dann sind viele verborgene Schätze zu entdecken: Heilige mit ihren Attributen, Grabsteine, Schnitzarbeiten und die verschiedensten Stilelemente als optische Belege der verschiedenen Jahrhunderte.Warum hat die Heilige Katharina ein Mühlrad bei sich? Was hat es mit der Märtyrerpalme auf sich? Hat auch der Lichteinfall zu einer bestimmten Tageszeit eine Bedeutung? Diese und viele andere Fragen können beim "Kirch'n schaun'n" der steirischen KunstWerkKirche-Kirchenführer beantwortet werden.

Kirchenführer mit viel Knowhow

Kirchen in unserem Bezirk, die am 23. September zum "Kirch'n schau'n" einladen

Die ehrenamtlichen Kirchenführerinnen und Kirchenführer, die die diözesane Ausbildung KunstWerkKirche absolviert haben, laden in diesem Sinne am Sonntag, dem 23. September, in 51 steirischen Kirchen zu Führungen und Rundgänge von jeweils ca. einer Stunde ein, der Eintritt ist frei.Diese Kirchen sind im Bezirk Deutschlandsberg dabei:Pfarrkirche Stainz zur Hl. Katharina, Schloßplatz 2 um 11 und um 15 UhrPfarrkirche Bad Gams zum Hl. Bartholomäus um 9.30 UhrPfarrkirche Wettmannstätten zum Hl. Valentin um 10 UhrMesskapelle Zehndorf um 15 UhrMesskapelle Schönaich um 16 UhrPfarrkiche Wies zum „Gegeißelten Heiland auf der Wies“ um 9.45 UhrPfarrkirche St. Jakob im Freiland in Deutschlandsberg um 10 Uhr