Klub der Frechdachse tagte in Stainz

04.09.2018, 21:21 Uhr

Elf jugendliche Teilnehmer beim Workshop im Jagdmuseum.

Kinder und Jugendliche zu einem Besuch im Museum zu begeistern sieht die Geschäftsführung des Universalmuseums Joanneum als eine wichtige Aufgabe an. So gibt es spezielle Führungen, Workshops und auf die Science Detektive und Frechdachse wartet ein ganz eigenes Betreuungsprogramm.Am vergangenen Dienstagvormittag widmete sich der Klub der Frechdachse in Stainz dem Thema Eisen. Das Thema wurde ganz bewusst gewählt, läuft doch im zweiten Stock die Sonderausstellung „Eisen. Eine Spurensuche mit Erzherzog Johann“. Die Schau hat zum einen die Bedeutung des Werkstoffs Eisen zum Inhalt, sie zeigt aber auch die Verdienste des Steirischen Prinzen auf diesem Gebiet.Ein Besuch in der Sonderausstellung stand selbstverständlich auf dem Programm des Frechdachse-Klubs. Wolfgang Gollob, der durch die Ausstellung führte, versetzte die Kinder sehr plastisch in die Zeit des beginnenden 19. Jahrhunderts, als Dampfmaschinen, Technisierung und Fließband Einzug in die Fabrikshallen hielten.Im Aufenthaltsraum konnten die Teilnehmer ihre Kreativität ausleben. Wir basteln ein Windspiel, lautete die Vorgabe, für die ausreichend Rohre, Deckel, Beilagscheiben, Drähte, Muttern und Werkzeug zur Verfügung standen. Durchaus bewusst hatten Norbert Langmann und Andreas Stelzer auch Alteisenteile daruntergemischt, es sollte auch auf das so wichtige Recycling hingewiesen werden.