Kluge Köpfe an der Volksschule Wettmannstätten

10.05.2017, 11:59 Uhr

Vier Finalisten beim Pangea-Mathematikwettbewerb aus der Volksschule Wettmannstätten.



Vier Finalisten

WETTMANNSTÄTTEN. Die SchülerInnen der 3. und 4. Klasse der VS Wettmannstätten nahmen am Pangea-Mathematikwettbewerb teil, der das Selbstwertgefühl steigert und neuen Spaß an der Rechenkunst, dem Grübeln und Knobeln weckt.Besonders erfolgreich waren die leistungen von Veronika Ismailova, Anna Kropf, Tobias Strohmeier und Laurenz Strauch, alle aus der drittten Klasse.Veronika wurde in ihrer Gruppe landesweit Erste und bundesweit Zweite.Anna landesweit Dritte und Tobias und Laurenz belegten ebenfalls Spitzenplätze.Daher durften alle vier zum Finale nach Graz fahren.