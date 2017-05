Konzertwertungsspiel im Musikbezirk Deutschlandsberg:

02.05.2017, 11:07 Uhr

Punkte-Regen und strahlendes Lob für die heimische Blasmusik!

DEUTSCHLANDSBERG. Eine intensive Probenzeit gipfelte für die heimischen BlasmusikerInnen im Auftritt beim Konzertwertungsspiel im Bundesschulzentrum Deutschlandsberg. Die interessierte Zuhörerschaar fieberte mit den MusikerInnen mit. Darunter zahlreiche Gemeindevorstände, Blasmusikfunktionäre aus nah und fern, Familien und Freunde der MusikerInnen - und mittendrin ein namhafter österreichischer Komponist und Dirigent: Thomas Doss! Er kombinierte den Besuch des Wertungsspiels mit einem Urlaubsaufenthalt im Schilcherland. Seine Stücke „Terra Mystica“ und „Fanfare for a new Horizon“ wurden an diesem Wochenende gleich von 5 Kapellen interpretiert. Zu Kritik ließ sich das geschätzte Vorbild zahlreicher Orchesterleiter natürlich nicht hinreißen. Diese unangenehme Angelegenheit überließ er voll und ganz den Wertungsrichtern Univ. Prof. Uwe Köller, Eduard Wagner und Bundeskpm Stv. Herbert Klinger, die unter dem Vorsitz von Prof. Ing. Mag. Dr. Adolf Marold standen.

Das Urteil der Jury



Musterhafter Blasmusikbezirk

Wertungstafel an der Wand – wer ist der beste Musikverein im Land?



Stolzer Erfolg der Wieser Musikanten

„Wir müssen Punkte vergeben und bemühen uns dabei fair zu sein. Musik zu bewerten ist eine heikle Aufgabe und wird immer subjektiv sein, denn musikalisches Empfinden ist individuell“, stellt der Vorsitzende Wertungsrichter Marold fest. Dennoch sieht er seine Aufgabe darin, den Klangkörpern eine ehrliche Rückmeldung zur Standortbestimmung zu ermöglichen. Konstruktives Feedback erachtet er als Voraussetzung zur Weiterentwicklung. Schließlich beabsichtigt das Wertungsspiel das Potenzial bzw. Niveau in den Kapellen noch weiter zu heben - und dieses kann sich durchwegs hören lassen! Marold freute sich über die Bandbreite der dargebotenen Literatur von Wertungsstufe A bis D. Bemerkenswert sei, dass auch sehr kleine Kapellen eine ausgewogene Klangbalance gezeigt haben und natürlich die enorme Dichte in der Oberstufe.Bei all dem Punktereigen betont Marold jedoch, dass das Wertungsspiel Mittel zum Zweck sei, um pädagogischen Mehrwert und musikalische Nachhaltigkeit zu erwirken. „Der Weg ist das Ziel!“ Diesen beschreite der Musikbezirk Deutschlandsberg bereits beispielhaft, lobte der Wertungsrichter die ambitionierte Tätigkeit. Er zeigt sich vor allem vom hohen Jugendanteil und dessen Leistungen in den Mittel- und Oberstufenformationen beeindruckt: „Jugendliche wollen gefördert werden. In unseren funktionierenden Gemeinschaften haben sie das Gefühl gebraucht zu werden. Sie haben Erfolgserlebnisse, die motivieren, und die Spirale wirkt nach oben“ bringt es der ehem. Liezener Musikschuldirektor auf den Punkt und ergänzt: „Proben, also die Unterweisungen des Kapellmeisters, bringen einen gewissen Disziplinierungseffekt mit sich. Das ist Schule fürs Leben.“Doch - worauf hat die Jury nun ihr spezielles Augenmerk gelegt? „Musik lebt vom Kontrast. Dynamik, Klangbalance und Musikalität - das „duftige Auskosten der Musik“ - sind die wesentlichen Elemente, auf die´s ankommt“ fasst Marold zusammen.Die Antwort auf diese Frage liegt auf der Hand: Der beste Musikverein zeichnet sich dadurch aus, dass er „in allen Lebenslagen spielfähig“ ist. Dabei zählt nicht nur der musikalische Aspekt. Der Zusammenhalt im Verein und die Zuverlässigkeit der Mitglieder bei Proben und Ausrückungen regelmäßig zu erscheinen wiegen mindestens gleich schwer.Hinsichtlich des Wertungsspiels will sich die Jury von einer Klassifizierung distanzieren: „Das Leistungsvermögen der einzelnen Vereine ist unterschiedlich und daher nicht vergleichbar. Tagesverfassung, Nervosität, persönliches Befinden usw. spielen zudem eine Rolle.“ – Trotzdem: Am Ende des Wertungsspiels wird es immer einen treffen, der die „schwere Last“ der Höchstwertung auf sich nehmen muss. In dieser Rolle erfahren, ist der MV Groß St. Florian unter der musikalischen Leitung von Gerald Oswald wieder einmal zur Hochform aufgelaufen und entlockte der Jury sagenhafte 96,83 Punkte!!!Die heimische Blasmusikfamilie rund um Bez. Obmann Christian Lind und Bez. Kpm. Gerhard Absenger freut sich mit den Florianern und gratuliert sehr herzlich zu dieser großartigen Leistung!MV Bad Gams (B) 89,25 PunkteMV Deutschlandsberg (D) 91,91 PunkteMV Eibiswald (D) 87,91 PunkteMV Frauental (C) 90,00 PunkteMV Gleinstätten (B) MBez. LB 93,50 PunkteMV Gr. St. Florian (D) 96,83 PunkteMV Heilbrunn (D) MBez. BF 95,58 PunkteMV Hollenegg (C) 93,33 PunkteMV Mureck (B) MBez. LB 88,83 PunkteMV Pölfing-Brunn (B) 88,75 PunkteMV Preding (B) 94,91 PunkteMV Steyeregg/Wies (B) 86,91 PunkteMV St. Josef (B) 92,00 PunkteMV St. Martin/Sulmtal (D) 92,08 PunkteMV St. Oswald/Kloster (A) 87,83 PunkteMV St. Peter & Schwanberg (D) 94,16 PunkteMV St. Stefan ob Stainz (D) 92,41 PunkteMV St. Ulrich/Greith (D) 89,50 PunkteMV Wettmannstätten (C) 84,25 PunkteMV Wies (C) 91,33 PunkteAlle strahlten sie um die Wette, die 55 Musikerinnen und Musiker sowie der Kapellmeister der Marktmusikkapelle Wies, als das Ergebnis auf der großen Leinwand erschien. Und sie hatten auch allen Grund dazu. Bei der Konzertwertung am vergangenen Sonntag, im Bundesschulzentrum Deutschlandsberg, erspielte die Kapelle in der zweithöchsten Wertungsstufe C: 91,33 von 100 möglichen Punkten und damit auch einen ausgezeichneten Erfolg. Mit diesem Erfolg konnte man an die ausgezeichneten Erfolge der letzten Wertungsteilnahmen anschließen - sogar verbessern.Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat zweifelsohne Martin Lipp, der Kapellmeister der Wieser. Drei Monate lang bereitete er die Musikerinnen und Musiker auf diesen Tag vor und investierte unzählige Stunden seiner Freizeit in die Marktmusikkapelle Wies. Mehr als zufrieden mit dem Ergebnis zeigte sich auch Obmann Robert Pauritsch: „Dank der guten Zusammenarbeit mit der EJ-Musikschule, der guten Jugendarbeit in unserem Verein, können wir zurecht stolz auf unsere Leistung sein. Vor allem wenn man bedenkt, dass wir eine relativ junge Musikkapelle mit zahlreichen Musikern sind, die heuer überhaupt zum ersten Mal bei einer Konzertwertung dabei waren. Unser Altersdurchschnitt liegt aktuell bei 27 Jahren“.