Kräftige Farben und Karo dominieren den Mode-Herbst und -Winter

14.09.2018, 19:06 Uhr

Zehn Jahre Modeschau: Hubmann-Mitarbeiter agierten als Models.

„Karos sind wie ein roter Faden immer dabei“, definierte Modeberater Kai Jäckel mit Gentle Woman und Vagabond die beiden stylischen Richtungen für Herbst und Winter. Die Unterschiede verschwimmen, bei Gentle Woman steht eher das Klassische im Vordergrund, während Vagabond auf Sportlichkeit setzt. „Aber“, so der Modebewusste, „Kombinieren ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht.“„Wir haben das seit drei Jahren“, merkte er an, dass der Mode der sportliche Look Athleisure erhalten geblieben ist. Unverändert bilden Galons, die seitlichen Hosenstreifen, manchmal in Form breiter „Regimental Stripes“ ausgebildet, den Hingucker. Es darf ruhig etwas maskulin sein, besonders vor dominanten Farben sollte keine Frau zurückschrecken. „Klassische Teile können dazugetragen werden“, redete er dem – unter Umständen mit Wording versehenen doppelreihigen – Blazer und dem Hosenanzug das Wort.„Karo ist nicht gleich Karo“, nannte er Lammfell, floral, Mustermix, Multicolor, Knits und Cord als Vagabond-Attribute, die in etwas rustikalerer Form zutage treten. „Es soll nicht spießig wirken“, verwies Kai Jäckel auf die Vielzahl an Musterungen, auf ein modernes Aufpeppen und den Kuschelfaktor bei Teddy-Schuhen und „Fake Fur“ (Lederimitation) in den Looks.Danach brachten die Models Andrea, Fritz, Filiz, Melanie, Sabrina, Markus, Monika und Hans-Peter jene Linien, die der Modeberater zuvor beschrieben hatte, in Natura auf den Laufsteg.Gratulation zum Schluss: Firmenchef Florian Hubmann überreichte Kai Jäckel ein Präsent. Der Inhalt? Ein von Juniorwinzer Fabian Bayr BSc abgefüllter „Stainzer Blut“-Schilcher vom Weingut Oswald vulgo Trappl.