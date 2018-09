Kriminalität im Bezirk ist gesunken

12.09.2018, 07:00 Uhr

Kriminalitätsentwicklung des Bezirks zeigt Rückgang. Hohe Aufklärungsquote bei Körperverletzungen.

Als "sicheren Bezirk" beschreibt Chefinspektor Karl Sungi den Bezirk Deutschlandsberg. Dies belegen auch die Zahlen, die der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant präsentiert: So zeigt sich im Vergleichszeitraum zu 2017 hinsichtlich der Einbruchsdiebstähle ein Rückgang von 12 %. Die angezeigten Fälle von Diebstählen sanken um 38 %, Anzeigen wegen Betrügerein um 33 %. Und auch bei den Körperverletzungen ist ein Rückgang von 8 % zu verzeichnen."Wobei 95 % der angezeigten Fälle geklärt werden konnten. Dieser Prozentsatz der geklärten Körperverletzungen zeigt, dass der Täter beinahe immer bekannt ist oder ausgeforscht werden konnte. Personen müssen sich im Bezirk Deutschlandsberg also nicht fürchten, Opfer eines Gewaltverbrechens durch einen 'Unbekannten' zu werden. Die häufigsten Körperverletzungen passieren im 'Bekanntenkreis'", betont Sungi.Als Ausreißer hinsichtlich dieses Abwärtstrends präsentieren sich Anzeigen wegen Suchtgiftdelikten, diese stiegen um 30 %, sowie der Bereich der Sachbeschädigungen. Hier verzeichnete man ein leichtes Plus von 7 %.

Einbrüche bei Dämmerung

Prävention im Blickpunkt

Mit Beginn der kalten Jahreszeit und der frühen Dunkelheit steigen auch wieder die Einbrüche. Die Polizei im Bezirk geht daher verstärkt gegen diese Kriminalitätsform vor. "Die meisten Dämmerungswohnungseinbrüche geschehen in den Monaten November bis Jänner und hier vorwiegend zwischen 17 und 21 Uhr", klärt Karl Sungi auf.Schmuck, Wertgegenstände und Bargeld sind dabei das primäre Beuteziel der Täter, daher ist es ratsam, diese Dinge in einem Safe zu verwahren und am besten keine höheren Bargeldbeträge zuhause zu haben.Unter dem Motto "der größte polizeiliche Erfolg ist die verhinderte Straftat" wird zusätzlich großes Augenmerk auf Prävention gelegt. Die Bevölkerung kann, laut Polizeiauskunft, durch eigene, meist einfache Sicherungsmaßnahmen mögliche Einbrecher abschrecken. "Die Schwachstellen im Gebäude sind meist gekippte Fenster im Bad- und WC-Bereich, schlecht gesicherte Nebeneingangstüren und nicht gesichterte Balkon - bzw. Terrassentüren. In 77 % der Fällen kann der Täter die Balkon- oder Schiebetür aushebeln", legt der Experte in Sachen Einbruchsprävention dar, denn nur sehr selten seien Spezialisten wie im Krimi mit schwerem Gerät am Werk.- Eine gute Nachbarschaftshilfe ist sehr wertvoll- Täter kundschaften ihre Objekte immer aus- Beobachtungen über ein verdächtig langsam fahrendes oder verdächtig abgestelltes Fahrzeug, das nicht in die Siedlung/nicht in diesen Bereich passt sofort an die Polizei weiterleiten (Datum, Uhrzeit, Fahrzeug, eventuell sogar das Kennzeichen und wie viele Personen sich im Fahrezeug befinden)-Verdächtige Wahrnehmungen sofort - nicht erst am nächsten Tag - bei der Polizei melden- Meldungen über Notruf 133 absetzen, da in diesen Notfällen der Notruf aufgezeichnet wird (derartige Meldungen sind entgegen vieler Irrmeinungen kostenlos!)Zusätzlich sollte man sich noch folgende Fragen stellen:- Wie sicher ist mein Haus/meine Wohnung (Außenhaut)?- Sind die Fenster bzw. Türen im Erdgeschoss gut gesichert (Sicherung durch Zusatzschloss/Zusatzschlösser)?Im Zweifelsfall nehmen Sie die Hilfe des "Kriminalpolizeilichen Beratungsdienstes" der Polizei in Anspruch. Der "Kriminalpolizeiliche Beratungsdienst" der Polizei ist gratis. Diesbezügliche Informationen erhalten Sie auf jeder Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 059133.