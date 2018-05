KSK-Baumarkt unterstützt Lehrling mit Diabetes

04.05.2018, 19:32 Uhr

Daniel Simperl ist Lehrling, vor knapp einem Jahr fing er beim KSK Baumarkt in Preding mit seiner Lehre an. Daniel leidet an Diabetes und da er Schwierigkeiten hat, seine Unterzuckerung wahrzunehmen, braucht er einen Diabetikerwarnhund. Diese speziell trainierten Hunde nehmen die Unterzuckerung mittels ihres Geruchssinns wahr und schlagen Alarm. Eine große Hilfe für die Familie Simperl und vor allem für Daniel, die allerdings nicht ganz billig ist. „Wir freuen uns Daniel und seiner Familie ein wenig unter die Arme greifen zu können, es war uns eine Herzensangelegenheit.“, so Geschäftsführer Günther Klement, der gemeinsam mit Marktleiterin Doris Knapp-Hochsteiner der Familie einen Scheck über 2000 Euro überreichte.

Ca. 15000 Euro sind für die Anschaffung nötig, ein großer Patzen Geld. Am Freitag gab es also für die Familie Simperl finanzielle Unterstützung vom KSK Baumarkt. „Hope“ - also Hoffnung heißt der Hund, der künftig stets an der Seite von Daniel bleibt und seinen Blutzuckerwert im Auge oder besser gesagt in der Nase behalten wird. „Wir sind dem K&K Baumarkt für die Unterstützung sehr dankbar.“, lässt uns Daniel großer Bruder Markus wissen.