Letzmaliges Maibaum aufstellen auf dem "alten" Hauptplatz

30.04.2017, 09:08 Uhr

Die Feuerwehr brachte den Baum mit Muskelkraft in die Senkrechte.

Teil 1 des Maibaumaufstellens erfolgte im Bründlwald, wo das Haus Meran eine 24,3 Meter hohe Fichte zur Schlägerung freigab. Die Nacht über blieb er im Wald, bevor sich tags darauf die Erstklässler der Landwirtschaftlichen Fachschule unter der Leitung von Fachlehrer Andreas Herbst an das Schnitzen machten. Mit Stanleymesser, Stemmeisen und Reifmesser und anhand von Schablonen zauberten sie Schlangenlinien, Schachbrettmuster und Körbe an den Baum.Der dritte Akt lief schließlich auf dem Hauptplatz ab. Die Volkstanzgruppe Stainz mit Obmann Peter Nöhrer übernahm mit ihren Tänzen die Rolle des „Einpeitschers“. Und dann kam er: der Maibaum. Auf den Schultern der Feuerwehrkameraden, umrahmt von den Klängen des Musikvereins mit Obmann Peter Wallner ließ er sich auf den Hauptplatz tragen und mit zwei bänderbehangenen Kränzen schmücken.„Früher verwendete man Birken“, blätterte Bürgermeister Walter Eichmann in der der Geschichte des Maibaums. Erst später sei man auf die Fichte gekommen, stets aber seien die Bäume als Symbol für Kraft, Fruchtbarkeit und Lebenswillen angesehen worden. Die Rinde wurde entfernt – so wollte es der Aberglaube – um den bösen Geistern ihr Versteck zu nehmen. „Heute gilt“, so der Ortschef, „der 1. Mai als Symbol der Zusammenarbeit.“ Das gelte besonders auch für die größer gewordene Marktgemeinde Stainz.Danach waltete die pure Muskelkraft der Feuerwehrleute, die auf Kommando von ABI Anton Schmidt den Baum unter dem Applaus der Besucher in die Senkrechte brachten.