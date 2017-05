Maibaum Aufstellen der Landjugend Schwanberg

11.05.2017, 15:29 Uhr

Die Schwanberger Landjugendlichen halten das Brauchtum hoch, auch am Tag der Arbeit.

SCHWANBERG. Wie es nun schon seit vielen Jahren Brauch ist, wurde auch heuer wieder von der Landjugend ein Maibaum für den Hauptplatz in Schwanberg geschnitzt.Bei wunderschönem Wetter brachen die Burschen am 1. Mai schon in den frühen Morgenstunden auf und machten sich auf den Weg nach Garanas: Hier hat sich die Familie Masser vlg. Waldbauer dankenswerterweise dazu bereit erklärt, heuer einen Maibaum zu sponsern.

Übrigens: Die Landjugend Schwanberg veranstaltet auch heuer wieder das traditionelle Maibaum Umschneiden mit Versteigerung des Baumes zu Fronleichnam, am 15. Juni 2017, nach der Kirche am Hauptplatz in Schwanberg. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

von Martina Heinzl

Am Nachmittag wurde der Maibaum dann am Hauptplatz gemeinsam mit allen Landjugendlichen geschnitzt und der Kranz sorgfältig gebunden.So konnte um 17 Uhr das Aufstellen des Maibaumes beginnen. An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank allen Helfern, die durch ihre Unterstützung ein reibungsloses Maibaumaufstellen erst ermöglicht haben.