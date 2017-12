Mein Neujahrswunsch für Euch!

28.12.2017, 22:20 Uhr

Mein Schutzengel fragte mich:" Was ist Dein Wunsch für dieses Jahr?

In diesem Sinne wünsche ich Euch und Euren Lieben vor allem Gesundheit! Mögen Eure großen und kleinen Wünsche in Erfüllung gehen sowie all Eure Vorhaben gut gelingen!Beginnt jeden Tag mit einem Lächeln und seit dankbar dafür, was ihr habt und strebt nicht immer nach dem, was ihr nicht habt!Natürlich wünsch ich euch auch, eine stets griffbereite Kamera, damit ihr alle schönen und bewegenden Augenblicke in euren Leben festhalten, und auf meinbezirk.at euren Regionautenfreunden mitteilen könnt!Prosit Neujahr, eurer Steirerbua Gerhard!