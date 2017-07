„Mir fehlen die Ex-Fußballer als Schiris!“

19.07.2017, 05:36 Uhr

In unserer Schiedsrichter-Serie haben wir diesmal Gerhard Kreßl zum Interview gebeten.

GROSS ST. FLORIAN. Gerhard Kreßl hat 23 Jahre Fußball gespielt, war Nachwuchstrainer und Sektionsleiter, bevor er sich als Schiedsrichter engagierte. Die WOCHE hat mit ihm gesprochen.Bereut ist vielleicht der falsche Ausdruck! Ich habe nach dem Spiel Weiz – GAK vor etwa zehn Jahren an Rücktritt gedacht, wurde auf der Linie bespuckt, mit Bier überschüttet und mit brennenden Zigaretten beworfen! Mit einer derartigen Menschenverachtung bin ich vorher und nachher gottseidank nie mehr konfrontiert worden, bin heute froh, nicht aufgehört zu haben.

Wie kann man solche Exzesse gegen Schiedsrichter generell verhindern?

Regeländerungen, die nicht ausreichend kommuniziert werden, ist das oft ein Grund für Kritik am Schiedsrichter?

Wir bieten den Vereinen Info-Abende an, wo wir mit Funktionären Strategien entwickeln wollen, dass derartige Dinge nicht passieren können. Nur in enger Zusammenarbeit mit den Vereinen solches Verhalten abgestellt werden.Völlig richtig! Ich würde z. B. das „angeschossene Hands aus der Regel herausnehmen, weil der Blickwinkel auf das Vergehen entscheidend ist. Oft ist die Sicht auf ein vermeintliches Vergehen bei Zuschauern besser als beim Schiri, weil sie optimal stehen und mit ihrer Einschätzung dadurch oft recht haben.Das Tempo ist klar höher geworden, die Spieler sind athletischer und das führt zu einem höheren Tempo, eine zusätzliche Herausforderung für einen Schiedsrichter, vor allem, weil es durch den Mangel an Kollegen kaum noch möglich ist, die Linie besetzt zu bekommen.Wir brauchen junge Leute, die Schiedsrichter werden wollen, sonst sehe ich schwarz! Nicht Schiris brauchen Schiris, sondern die Vereine. Das sollten alle bedenken, die mit Kraftausdrücken gegenüber Spielleitern auffallen. Die verbale Kultur gegenüber den Menschen mit Pfeiferl muss einfach auf eine neue, gesellschaftsfähige und erträgliche Basis gestellt werden.Wir hatten heuer 40 Interessenten, nach der Insultierung des Linienrichters in St. Anna am Aigen ist das abgerissen. Solche Aktionen gefährden den gesamten Fußball, man sieht, wie groß die Auswirkungen einer solchen Aktion auf den gesamten Fußball sind. Wenn bei einem Spiel mangels Schiedsrichter das Los entscheidet, ob der Trainer der Heim- oder Auswärtsmannschaft ein Meisterschaftsspiel leitet, dann ist das ein Rückfall in die Steinzeit unseres Sports.von Franz Krainer