"mischen.....is possible"

Konzert mit MISCHWERK im VTZ HOFER Mühle in StainzDie Kärntner können mit den Steirern nicht und beide nicht mit den Wienern?Was für ein Irrtum!Aus jedem Bundesland sind hier die Besten versammelt- an Stimmbändern, Tasten, Klappen und Saiten.Da wird nicht lange herumgefackelt, da geht´s gleich zur Sache! (das weiß man als Publikum schon bei den ersten Tönen).Ein Jodler, der einem das Herz zerreißt, ein Balkan Swing zum Dahinschmelzen, ein Csardas, bei dem man am liebsten auf den nächsten Tisch hinauf und tanzen möchte- sie können und kennen (fast) alles!...

Maria Stippich (singt und kontrabassiert),Franz Hofferer (schlagfertiger Percussionist),Helmut Thomas Stippich (ist übers Herantasten längst hinaus)und Reinhard Uhl (alles andere als auf dem Holzweg mit der Klarinette,dem Saxophon und dem Bassetthorn) –sie alle sind Mischwerk eben.Sehr grazil kommen sie daher, die Musiker von Mischwerk,im wahrsten Sinne des Wortes, denn in Graz, in der österreichischenSteiermark, ist ihr Zuhause !Erwachsene 25,00 Euro; Schüler,Studenten,Lehrlinge 12,00 EuroAbendkasse: 26,00 bzw 13,00 EuroKarten: Trafik Schauer in Stainz, alle oeticket Verkaufsstellen und AbendkasseInfos: www.stainzeit.at und 0699 10416347