Monica Weinzettl & Gernot Rudle zu Gast in Stallhof

23.09.2018, 09:14 Uhr

Am 17. November präsentiert das Comedian-Duo "DramaQueen & CouchPotato".

Der vorjährige Auftritt von Harry Prünster in der Festhalle Stallhof ist den Besuchern noch in guter Erinnerung. Da schlägt die Freiwillige Feuerwehr Ettendorf mit ihrer nächsten Überraschung zu: Am 17. November (Einlass 17 Uhr) gastiert das Comedian-Duo Monica Weinzettl & Gernot Rudle mit ihrem Programm DramaQueen & CouchPotato. „Wir sind sicher, der Auftritt wird ein Mordsspaß“, lädt HBI Markus Schauer alle Unterhaltungslustigen, Spaßversteher und Freunde der Feuerwehr ein. Ein Tipp, um die Veranstaltung in ihrer Bedeutung richtig einzureihen: Monica Weinzettl spielte in der Serie MA 2412 die üppige Sekretärin Silvia Knackal. Gernot Rudle ist ihr Ehemann, der sich als Kabarettist und Schauspieler (etwa „Mitten im Achten“) einen Namen machte.Kurz zum Programm: Beide Künstler sind keine 49 mehr. Was tun? Sie macht ein Drama daraus, er schaut Fußball und isst Chips. Damit schieben sie ihre persönlichen Unzulänglichkeiten einfach an das andere Ende der Couch und damit in die Zuständigkeit des Partners. Irrwitzige Szenen einer Ehe sind dabei garantiert.