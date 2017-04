Motorsägenfreaks gesucht!

25.04.2017, 13:11 Uhr

Die Landjugend lädt zum Regionalentscheid West in der Forstwirtschaft.

MODRIACH. Der Regionalentscheid West in Sachen Forstwirtschaft steigt heuer am 6. Mai in Modriach, veranstaltet von den beiden LJ-Bezirken Deutschlandsberg und Voitsberg. Dabei haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Wissen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Arbeitstechnik und Forsttheorie unter Beweis zu stellen. Weiters sind praktische Fertigkeiten wie Präzision, Ausdauer und Schnelligkeit gefragt.



Schutz hat Vorrang

Jetzt anmelden!

Die Anmeldung ist ab 9.30 Uhr vor Ort möglich, zur Theorieüberprüfung geht's um 10 Uhr und der praktische Bewerb startet um 12 Uhr.Das Können wird in den verschiedensten Kategorien wie Durchhacken, Zielhacken, Präzisionsschnitt, Kombinationsschnitt sowie Fallkerb- und auch Fällschnitt gefragt sein. Neben diesen praktischen Tätigkeiten wird auch die Theorie nicht zu kurz kommen.Teilnahmeberechtigt sind alle Interessierten und LJ-Mitglieder ab 16 Jahren. Die Burschen-Wertungsklasse der LJ wird in zwei Gruppen geteilt, wobei Gruppe I die Jahrgänge 2000 und 2001 umfasst und Gruppe II die Jahrgänge von 1987 bis 1999. Weiters wird es auch eine Damen- und Gästeklasse geben.Eine Schutzausrüstung ist selbst mitzubringen!Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ist nämlich verpflichtet, sich an die Wettbewerbsbestimmungen bezüglich Unfallverhütung und Schutzausrüstung zu halten.Wer Lust hat, sich mit anderen Forstbegeisterten zu „matchen“, kann sich bis spätestens 1. Mai bei Magdalena Diethardt unter magdalena.diethardt@lk-stmk.at oder 0664/6025967185 melden. Ebenso stehen auch die Bezirksvorstände für weitere Fragen gerne zur Verfügung.