Muttertagsfahrt des Stainzer Flascherlzuges

14.05.2017, 20:38 Uhr

Kurt Singer & Co. kamen aus Bayern angereist.

Man hatte das Gefühl, dass sich der Flascherlzug am vergangenen Sonntag von einer ganz besonders schönen Seite zeigte. Seine Fracht rechtfertigte dies: In vielen Waggons saßen Mütter, Großmütter und Frauen, die ihren „schönsten Tag im Jahr“ auf rollenden Rädern verbrachten.Einer, der eine Fahrt für seine Schwiegermutter organisiert hatte, war Gerhard Paulus aus Flüssing. „Sie ist noch nie mit dem Flascherlzug gefahren“, war für ihn klar, Frau Doris, Sohn Julian und die Schwiegereltern zur Jungfernfahrt zu versammeln. Aus Bayern war Kurt Singer, ein Steiermark-Liebhaber und Flascherlzug-Kenner, angereist, um seinen 75-er zu feiern. Mit in der Gruppe Sohn, Tochter samt Partner sowie Schwager und Schwägerin.Am Muttertag im musikalischen Einsatz war Herbert Eberhart, der mit seiner Steirischen Harmonika zu begeistern wusste. Aber auch das Programm im Kinderwaggon konnte sich sehen lassen: Bei der Rätselrallye ging es für die Kleinen um die Flascherlzug-Medaille, während sich die Zauberfee Franziska unterhaltsame Spiele ausgedacht hatte.Eine Attraktion für sich: das Angebot der neuen Zugwirte Harald und Gabriele Florian-Schaar, die ihre Mitarbeiter in schicker Dienstkleidung von Waggon zu Waggon schickten. „Wir backen jeden Tag neu“, fanden die Riesenkrapfen und –strauben, aber auch die spezielle Zugjause großen Anklang. Demnächst bieten die beiden Vollblutgastronomen, die auf regionale Produkte setzen, ihre Erlebnisgastronomie auf dem Bahnhofplatz an: in zwei umgestalteten Nostalgiewaggons der Landes- und Bundesbahnen.