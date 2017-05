Muttertagsmesse mit dem Kindergarten Stainz

15.05.2017, 08:06 Uhr

Kinder wirkten bei der Predigt mit.

Klatscht alle in die Hände, der Gottesdienst beginnt! Mit ihrem Lied bereiteten die Kinder des Kindergartens Stainz, die mit ihren Pädagoginnen und Betreuerinnen über den Seiteneingang eingezogen waren, die Besucher auf die Heilige Messe vor. „Ich freue mich über euren Besuch“, hieß Pfarrer Franz Neumüller die Kleinen, aber auch die mitgestaltende Musikgruppe herzlich willkommen. Warum der Einsatz der Kindergartenkinder? Der vergangene Sonntag war der Muttertag, da wollten sich die Kinder bei ihren Müttern einstellen.Nach der Lesung von Pädagogin Stephanie Gollob waren es wieder die Kinder, die den Text vorgaben: Für Jesus will ich singen, weil er uns alle liebt! Und sie ließen sich bereitwillig in die Predigt des Pfarrherrn einbauen, der die Kinder zum Sinn des Muttertags befragte. Was kann man mit der Mutter am Muttertag machen? Sie lieb haben, ihr Blumen schenken, mit ihr ein Eis essen. Die Kinder waren sehr kreativ. Sie vergaßen aber auch nicht, was sie selbst geschenkt bekommen haben. Die Heilige Taufe und den Glauben, kitzelte Pfarrer Franz Neumüller aus ihnen heraus. Und sie bestätigten, dass der Gedanke an die Mutter nicht nur an einem Tag im Jahr stattfinden solle. Umgekehrt: Auch sie selbst – die Kinder – seien als Geschenk anzusehen, das den Eltern von Gott anvertraut worden ist.In den von Pädagogin Karin Orthaber und Stephanie Gollob gelesenen Fürbitten war vom Dank an die Mutter für ihre Liebe zu hören. Der auch im gemeinsam gesungenen Abschiedslied zum Ausdruck kam: Bei Tag und Nacht – auf Schritt und Tritt – da geht mein guter Engel (gemeint war wohl die Mutti) mit.