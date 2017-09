Nachmittagsbetreuung an der VS Stainz aufgewertet

25.09.2017, 13:29 Uhr

Die Turneinheit gibt es jetzt täglich.

Die Nachmittagsbetreuung an der Volksschule Stainz besteht schon seit geraumer Zeit. Mit der Ganztagesschule in getrennter Abfolge – so der schulische Fachbegriff – hat dieses Angebot jedoch deutlich an Attraktivität gewonnen. Der mitunter in der Elternschaft gehörten Einschätzung der Nachmittagsbetreuung als bloße Aufbewahrungszeit samt Lehrerstunde wurde damit jede Grundlage entzogen.„Für die Kinder gilt eine Anwesenheitspflicht“, nennt Direktorin Eva Albrecher-Mayr die wichtigste Neuerung. Die Begründung leuchtet ein: Ein sinnvoller und effektiver Unterricht kann nur stattfinden, wenn er ungestört ablaufen kann. Begründete Entschuldigungen (etwa Arzttermin, Musikschule) nimmt die Schulleiterin entgegen. Eine weitere Änderung: Täglich wird an die Unterrichtszeit bis 16 Uhr eine Turneinheit von zwanzig Minuten angehängt. „Damit“, so Albrecher-Mayr, „tragen wir der oft erhobenen Forderung nach mehr Bewegung an der Schule Rechnung.“In der individuellen Freizeit bis zur Lernstunde steht Lehrerin Linda Wippel den Kindern als pädagogische Fachkraft zur Seite. Den sportlichen Bereich deckt der Union Turnverein Stainz mit der ausgebildeten Trainerin Sandrina Spätauf ab. Auch hier steckt hinter dem Arbeiten an den verschiedenen Turngeräten ein pädagogisches Konzept. Das Turngewand bleibt die Woche über in der Schule und wird vor dem Wochenende mit nachhause gegeben.