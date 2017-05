Nahtstelle Volksschule zur Neuen Mittelschule geschlossen

11.05.2017, 15:21 Uhr

Mit einem hautnahen Unterrichtserlebnis wird der Übertritt der Vokschüler aus Wettmannstätten zur NMS Groß St. Florian erleichtert.



Tee und Kekse zur Begrüßung

WETTMANNSTÄTTEN. Um den Kindern der 4. Klasse der Volksschule Wettmannstätten den Übertritt in die Neue Mittelschule Groß Sankt Florian zu erleichtern, trafen sich das Lehrerkollegium der VS Wettmannstätten, das Fachkoordinationsteam der NMS und dessen Direktoren zu einem Nahtstellengespräch. Dabei wurde speziell für die Volksschulkinder ein Programm zusammengestellt.Beim ersten Mal wurden die Kinder der VS schon mit englischem Tee und Keksen begrüßt. Einige Kinder der Schwerpunktgruppe der NMS bereiteten auch unter Leitung von Michaela Gigerl Vokabeln, Worksheets und Spiele in Englisch für die Kinder vor. Begeistert machten die Schüler und Schülerinnen mit. Der nächste Punkt erfolgte durch den Besuch der Schwerpunktgruppenkinder der NMS an der VS Wettmannstätten. Zwei Stunden lang wurden Vokabeln gelernt, Sketches geübt und diese dann auch der Klassenlehrerin Jennifer Balog vorgespielt.Beim dritten Treffen durften die Schüler und Schülerinnen der VS Wettmannstätten Versuche im Physikraum unter Leitung von HOL. Herbert Stehring durchführen und auch an einer Englischstunde der 1c. Klasse der NMS mit ihrer Lehrerin HOL. Anna Schönegger teilnehmen.