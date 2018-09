Neu in der Mosaik Konditorei in Deutschlandsberg

04.09.2018, 21:20 Uhr

„In unserem Haus erhalten Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein Arbeitstraining und somit eine solide Grundlage für den Einstieg und auf die Vorbereitung für ein selbstständiges Arbeiten“ erzählt GF Elisabeth Resch. „Derzeit wollen wir 16 jungen Menschen helfen, möglichst gut den Einstieg in ein reelles Arbeitsverhältnis zu schaffen“.

Um das Angebot zu erweitern wird ab sofort den Gästen in Deutschlandsberg jeden Sonntag von 8.00 bis 12.00 Uhr einen Brunch der besonderen Art angeboten. Essen und trinken was das Herz begehrt inklusive.Die neuen Öffnungszeiten bieten auch allen Frühaufstehern bereits ab 7.00 Uhr viele verschiedene Frühstücksvarianten an.Das gesamte Team ist übrigens gerne von Montag bis Sonntag in der Zeit von 7.00 bis 18.00 Uhr da. Für den Brunch wird um Voranmeldung unter der Tel.Nr 03462-34444 oder 0699-13331412 gebeten.Text und Foto(s) : Josef Strohmeier