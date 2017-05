Nicht auf den Mund gefallen: unsere Landjugendlichen

04.05.2017, 15:15 Uhr

Landjugend-Landesentscheid 4x4 und Reden: Bezirk Deutschlandsberg als Seriensieger.



Bezirk Deutschlandsberg ist nicht zu schlagen

Im Schloss Pöllau sind die Landesentscheide 4x4 und Reden über die Bühne gegangen. 13 Teams, die sich bei den einzelnen Bezirksentscheiden für den Bewerb in Pöllau qualifiziert hatten, stellten nun beim 4x4 Landesentscheid ihr Wissen und Geschick unter Beweis. Bei Stationen zu verschiedenen Themen, wie etwa „Industrieland Steiermark“, „Maria Theresia“ oder „Indien“, mussten die teilnehmenden Teams am Samstag Fragen beantworten und knifflige Aufgaben lösen. Außerdem stand am Sonntag eine Erlebnisralley im Schlosspark am Programm, bei der weitere Wissensstationen bewältigt werden mussten, sowie einige Geschicklichkeitsaufgaben warteten.Am Ende dieses Tages wurde die punktestärkste Gruppe zum Sieger gekürt, die wie schon im letzten Jahr aus dem Bezirk Deutschlandsberg stammt: Das Team mit Tanja Appel, Jasmin Hutter, Benjamin Unterkofler und Andreas Bernhard von der Ortsgruppe Groß St. Florian sicherte sich mit insgesamt 153,63 Punkten den ersten Platz vor dem Team aus dem Bezirk Graz Umgebung. Gemeinsam werden sie die Steiermark von 13. bis 16. Juli in Altmünster am Traunsee (OÖ) beim Bundesentscheid 4er-Cup vertreten.Zusätzlich fand am Samstag der Landesentscheid Reden statt, bei dem sich begeisterte Redner in den Kategorien Spontanrede, Vorbereitete Rede und Neues Sprachrohr messen konnten.

Rita Koch ist Vizelandesmeisterin

Eine Glanzleistung lieferte Rita Koch von der Ortsgruppe St. Martin i. S. in der Vorbereiteten Rede über 18 Jahre: Sie holte sich in Pöllau den Vizelandesmeistertitel und qualifizierte sich somit auch für den Bundesentscheid im Juli.