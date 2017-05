NMS Preding inszeniert Radio-Workshop

02.05.2017, 10:35 Uhr

Großes Interesse für das Medium Radio an der NMS Preding.

Mit großer Begeisterung wurde in zwei Workshops letztes Monat das Medienprojekt umgesetzt. Inhaltlich an das Thema Europa angelehnt, erarbeitete ein engagiertes Team der Projektgruppe 'Panthersie' des Landes Steiermark mit 14 SchülerInnen aus den vierten Klassen ein Projekt zum Thema Europa. „Gib Europa deine Stimme“ lautete der Titel , bei dem 14 junge Radioprofis sich als Aliens ins ferne Europa wagten, für Europa eine Party schmissen und einander vor dem Mikrofon Rede und Antwort standen. Die Gruppe zeigte sich sowohl in der spielerischen Herausforderung, als auch bei der Auswahl und Erarbeitung der Themen großes Engagement und Teamfähigkeit. Besonders interessierten sich die SchülerInnen für die Begriffe Heimat, Geschichte, Konsum und Gesundheit, wobei gemeinsam Texte und in Folge Hörspiele produziert wurden. Geschnitten wurden die Beiträge von den SchülerInnen auf den Schul-eigenen iPads. Die beeindruckenden Ergebnisse wurden zum Schluss präsentiert und die Hörbeiträge sind unter folgendem Link abrufbar: https://soundcloud.com/panthersie/sets/gib-europa-... von Franz Krainer