ÖAAB-Kegelabend

im Gasthaus Pracher in Pöls statt. Eingeladen waren die ÖAAB-Mitglieder und die fleißigen Helfer bei den ÖAAB-Kinderschitagen, die jahrzehntelang bei den Parfußwirtliften in Trahütten abgehalten wurden.freute sich, dass so viele Gäste der Einladung zu einem sportlichen und gemütlichen Abend gefolgt waren und begrüßte alle aufs Herzlichste.Zwei Gruppen lieferten sich beim Kegeln ein ehrgeiziges Duell um die Siegestrophäe, einen Wanderpokal, der beim GH Pracher verbleibt. Bei einem gemeinsamen Backhendl-Essen fand der sportliche Abend noch einen gemütlichen Ausklang. Und für 2019 ist schon wieder der nächste „Wettkampf“ um den Wanderpokal geplant.