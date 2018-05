Österreichs einzige Reşiţa-Dampfloks fahren in Stainz

03.05.2018, 21:05 Uhr

„Doppelgängerin“ übersiedelte von der Steyrtaler Museumsbahn in den Erzherzog-Johann-Markt.

Eine zweite Reşiţa-Dampflok hat ab dem vergangenen Donnerstag ihren Standort in Stainz. „Letztlich konnten wir sie überzeugen“, berichtete Betriebsleiter Markus Mandl von langwierigen und intensiven Verhandlungen mit der ÖGEG (Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte), bis der Kauf der 1958 im rumänischen Reşiţa gefertigten Dampflok mit der Nummer 764.007 (Leergewicht 20 Tonnen, Höchstgeschwindigkeit 30 km/h) durch die Marktgemeinde Stainz perfekt war.Freilich: Bis zur Betriebsfähigkeit der Lok stehen noch etliche Arbeitsschritte an. „Die Dampflok war jetzt ein Jahr lang abgestellt“, weiß Mandl, dass es ohne Kesselinspektion nicht geht. „Dazu sind die Mittel momentan nicht vorhanden“, ist ihm klar, dass die Lok eine geraume Zeit in der Remise stehen wird. Warum die Lok für Stainz so wichtig ist? Die Absicherung der Stainzer Bahn ist längerfristig mit nur einer Dampflok nicht möglich.Die Reise von Grünburg (nahe Steyr) nach Stainz unternahm die „James-Bond-Lok“ (wegen des 007 in der Registrierungsnummer) auf einem dreiachsigen Tieflader. Über eine Rampe wurde sie am Bahnhof Stainz vom Tieflader auf die Schienen gerollt. Der Schönheitsfehler dabei: Die Lok steht nun mit Blick nach Preding. Warum das nicht gut ist? „Die Bedienung ist deutlich einfacher“, verweist Markus Mandl auf die Neigung beim Kesselwasserstand und den verkehrten Rauchabzug. Der Ausweg, da keine Drehscheibe vorhanden ist? Ein Kran, der die 764.007 aufhebt und sie um die eigene Achse dreht.