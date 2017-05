Omi-Feier im Kindergarten Lasselsdorf

13.05.2017, 21:07 Uhr

Die Mamis kamen tags darauf an die Reihe.

Nicht bloß eine Muttertagsfeier (die folgte am nächsten Tag), im Kindergarten Rassach zelebrierten die Pädagoginnen Bettina Kleinhappel und Maria Sommer am Donnerstag mit ihren Gruppen ein Fest für die Omis. Hier der Besuch bei Maria Sommer, für die es die erste Feier nach ihrer Übersiedelung nach Lasselsdorf war: „Meine eigene Omi ist heute auch da.“Wir feiern heut‘ ein Fest! Den Auftakt erledigten die Kinder mit einem Lied, bevor sie bei den Fingerspielen allen Fingern ihre Fähigkeiten zuordneten. Danach zeigten die Kleinen ihre Fähigkeiten beim Tanzen: Liebe Sonne, scheine doch nur ein Weilchen auf das kleine Veilchen. Wer wohl am besten sänge? Darum ging es bei Lara und Evi in ihren Masken, dem Kuckuck und dem Esel. Und die gesamte Gruppe lieferte den Ton dazu: Sie sangen alle beide, Kuckuck, Kuckuck, ia!„Ich hab‘, was ich zum Leben brauch‘ – und eine Omi hab‘ ich auch.“ Na klar, im konkreten Fall zum Tanzen, zu dem die Großmütter von den Käfer-, ABC- und Mäusekindern geholt wurden. Mit einer artigen Verbeugung als Dank. Habt ihr schon gehört von den sieben Sieben? Die Kinder schlüsselten bei ihrem Tanz die Fähigkeiten auf, die den sieben Sieben innewohnten.Ob wohl der Kuchen fertig wär? Mit dem Jausenspruch machten die Kids Gusto auf das anschließende Zusammensitzen im Hof. Davor aber überreichten sie ihren Omis eine selbst verpackte Zitronenmelisseseife, ganz zum Kräuterjahr des Kindergartens passend.