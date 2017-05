Pfeifkonzert für "hormongesteuerte" Isabella Woldrich

12.05.2017, 22:11 Uhr

"Mühle"-Koordinatorin Claudia Dunst-Mösenlechner holte die Linzerin nach Stainz.

Der Unterschied zwischen Frau und Mann: Isabella Woldrich, bühnenerprobte Psychologin, wählte zur Erklärung den Weg des Kabaretts. „Hormongesteuert“ nannte sie das Programm, das ihr in der „Hofer-Mühle“ ein Pfeifkonzert bescherte. Denn: Die Tröte diente gleichermaßen als Zustimmung und Ablehnung zum Gehörten.„Es hot olls sein‘ Sinn“, nahm Woldrich als Erklärung die Zeit vor zwei Millionen Jahren, wo die Frauen nahe der Höhle verblieben („Des is des heitige Shoppen.“), während die Männer dynamisch dem Wild nachjagten. Diese Dynamik („Wellness geht fia Männa hechst‘ns, wenn beim Massier‘n a Stända aussaschaut.“) wohnt dem „starken Geschlecht“ auch heute noch inne, während die Frauen als Bewahrer gelten: ausgestattet mit Gefühl, Langzeitgedächtnis und hoher Sprechgeschwindigkeit.Ein Versuch des Einlenkens? Frauen und Männer sind total gleich – aber auf anderen Gebieten. Männer fragen nicht, was sie tun sollen, sie fühlen sich – auch in fraglichen Situationen - als Weg. Hingegen fühlen sich Frauen – etwa vor dem Fernseher – beim Rosamunde-Pilcher-Film als Hauptdarstellerin.Nach der Pause widmete sich die Linzerin der Beziehungsarbeit. Oder auch nicht: „Amol maus’n is bessa ols des vüle Daherred’n.“ Dann aber doch ein Rat für die Frauen: „Woat’n’S vier Woch’n, donn flüstan’S iahm wos Liab’s ins Ohr, bevor‘S iahm sog’n, doss er an Bledsinn g’mocht hot.“„Weiblichkeit und Mann-Sein sind schön“, schloss Isabella Woldrich mit der Empfehlung, einen Geschlechtertanz, aber keinen –kampf auszutragen.