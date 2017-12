Pferdeweihe in Wies-Aug

Am 6. Jänner sind alle Pferdefreunde und Liebhaber alter Traditionen zur vierten Pferdeweihe am Reitclub Wies-Aug, also auf der Reitanlage der Familie Kröll eingeladen.