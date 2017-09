29.09.2017, 13:19 Uhr

Matthäus Kiefer stellt derzeit seine Arbeiten in der Stadtgalerie Deutschlandsberg aus.

DEUTSCHLANDSBERG. In der Stadtgalerie ist noch bis 14. Oktober eine Schau mit Arbeiten von Matthäus Kiefer zu sehen. Mit viel Feingefühl gibt er Menschen in Porträts wieder, wie hier seine Tochter Julia. Außerdem zu sehen sind neben Tier- und Menschenporträts auch sinnliche Akte.Die Galerie ist donnerstags und freitags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet, samtags von 9 bis 12 Uhr.