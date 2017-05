"Romantik Weihnachtsmarkt" Verein Indertischlerei

1Romantik Weihnachtsmarkt in Tischlerei Fuchs , Lestein 41 , 8511 Lemsitz AT

Der Verein "Indertischlerei" veranstaltete am 1.5.2017 zwischen 9h und 19h den "Kreativ Frühlingsmarkt" in der Tischlerei Marianne Fuchs in 8511, St.Stefan ob Stainz, Lestein 41.

Das Echo der BesucherInnen war für uns überwältigend. Die Zahlreichen BesucherInnen kamen und fanden , was sie suchten: Einen Frühlingsmarkt der besonderen Art!

SIE haben, sollten Sie es nicht geschafft haben sich selbst zu überzeugen, am 8.12.2017 wieder die Möglichkeit, außergewöhnliche und kreative Hobby-KünstlerInnen- wobei der Terminus "Hobby" NICHTS über die hohe Qualität der gezeigten Werke aussagt- zu begegnen.

Auf www.indertischlerei.net finden Sie weitere Infos über die Veranstaltungen und den Verein

Herzlichst

Volker Weiss ( Obmann)