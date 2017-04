Sänger- und Musikantentreffen mit Gänsehauteffekt in Stallhof

23.04.2017, 23:28 Uhr

Die Volkstanzgruppe Stainz feierte mit musikalischen Gästen ihren Vierziger.

Die Verantwortlichen der Volkstanzgruppe hatten wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Blech folgte auf Gesang, nach der Stimme kam die Harfe und der Volkstanz sorgte für die elegant-schwungvolle Abrundung. Nicht zu vergessen: Paula Nöhrer und Peter Nöhrer streuten viel Humor dazwischen.Wie es für eine 40-Jahr-Feier gehört, verriet das Moderatorenduo Eckdaten aus dem Alltag der Volkstanzgruppe. Viel interessanter aber ein Blick in die Vierzig-Jahre-Chronik: 49 Hochzeiten, 37 mal Nachwuchs im Verein, 80.000 Kilometer Auslandsreisen.Ordentlich ihr Können spielten die Gastgruppen aus. Den Anfang übernahm die Formation Kernölblech. Von einem „jungan Diandl“ namens Eveline Feichter, das 1987 erstmals in Stainz dabei war, sprach Peter Nöhrer bei der nunmehrigen Leiterin des „Kärntner Harfenklangs“. „Di gibt’s no imma“, begrüßte Nöhrer Christian Knaller, den seit 1970 tätigen Leiter der Singgemeinschaft Weissensee. Musikalisch am Anfang steht Anna-Lisa Kröll (14), die Teilnehmerin am Steirischen Harmonikabewerb aus St. Johann im Saggautal. 4ME Männerquartett? ME steht für Musikerzieher, verriet Stephan Scheifinger. Das Kürzel steht aber auch für Erfolg, wie die Topplatzierung bei der „Großen Chance der Chöre“ zeigte. Aus Höflichkeit zuletzt: die (von der Volksmusikgruppe begleitete) Volkstanzgruppe Stainz, die einmal mehr mit Präzision und Charme überzeugte.War es das mit den Auftritten? Nein, auch Bürgermeister Walter Eichmann bekam seine Sendezeit (die Aufzeichnung gibt es am 17. Mai um 20 Uhr im ORF Steiermark). „Ihr tragt Stainz in die Welt hinaus und die Welt nach Stainz herein“, würdigte der Ortschef das Engagement der Volkstanzgruppe.