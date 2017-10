Salzburgerisch-Steirisches Volksmusiktreffen

09.10.2017, 10:13 Uhr

Ausverkauf war die Florianhalle am vergangenen Samstag bei steirischen Sänger und Musikantentreffen von SUMT.



Qualität auf allen Ebenen

GROSS ST. FLORIAN. Im Rahmen der Reihe „Steirische Sänger- und Musikantentreffen“ fand am Samstag in der ausverkauften Florianihalle in Groß St. Florian ein Volksmusikabend mit Sängern und Musikanten aus Salzburg und der Weststeiermark statt. Schon zur Begrüßung spielte die junge „Fürßl-Musi“ für die zahlreichen Besucher auf. Den Abend bestritten die heimischen Gruppen, die Chorgemeinschaft Groß St. Florian unter der Leitung von Martin Gollob, die "Florianer Tanzbodenmusi" und die "Fahnhansl Musi" (Lukas und Markus Wieser) mit den Gäste aus dem Bundesland Salzburg, nämlich dem "Flachgauer Dreiklang", der von Johannes Rohrer mit der Zither unterstützt wurde, und der "Filzmooser Tanzlmusi". Durch das Programm führte Karl Lenz , für ihn war es natürlich ein „Heimspiel“.Sowohl die hohe Qualität der musikalischen Darbietungen wie auch die Organisation des Abends durch den Veranstalter (Kulturkreis und Chorgemeinschaft) zeigte sich im Abschlussapplaus.