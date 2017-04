Schnäppchenjagd in Rassach

30.04.2017, 12:09 Uhr

Die Feuerwehr lud zum alljährlichen Fetzenmarkt.

Stramme null Grad, aber herrlicher Sonnenschein empfing die Besucher des Fetzenmarkts der Freiwilligen Feuerwehr am vergangenen Sonntag in der Festhalle Rassach. Vor dem Eingang hatte sich ein bedrohliches Gedränge gebildet, man sah Gäste aus den umliegenden Bezirken, vor allem aber aus dem benachbarten Ausland.Die Vorarbeiten zum Gelingen setzten bereits Wochen vorher ein. Die Kameraden der Feuerwehr fuhren mit Traktoren, Lastwagen und Kombiautos das Ortsgebiet ab, um die am Straßenrand, in den Höfen und Gebäuden lagernden Utensilien abzuholen. In der Halle und auf dem Freigelände erfolgte dann eine erste Vorsortierung und Zuteilung auf die vorbereiteten Sektoren.So richtig gefordert wurden die Feuerwehrleute mit dem Öffnen der Eingangstür um 7 Uhr morgens. Ein Schwall an Menschen ergoss sich in die Halle, denn jeder Besucher wollte seine Schnäppchen möglichst als Erster begutachten. Es ist nun einmal eine Tatsache, dass die besten Stücke am schnellsten weg sind. Bei der vorgegebenen Ordnung bereitete diese Herausforderung keine echten Probleme. „Bücher gibt es da oben“, wurden die Besucher in den gewünschten Bereich gelotst. Auch in den Verhandlungen standen die Kameraden ihren Mann, wenngleich sie da echten Einkaufsprofis gegenüberstanden. Mitschnitt des Verkaufs einer Mähmaschine: „Ich geb‘ dreißig!“ „Nix da, zweihundert.“ Der Zuschlag erfolgte schließlich mit einhundert Euro.