Schülerinnen und Schüler blicken hinter die Fassade

02.05.2017, 11:41 Uhr

Der Literaturwettbewerb an der BHAK/BHAS Deutschlandsberg glänzte mit internationaler Beteiligung.

DEUTSCHLANDSBERG. An der BHAK/BHAS Deutschlandsberg fand der 28. Literaturwettbewerb zum Thema „FASSADE – Mein zweites Gesicht“ satt.Auch in diesem Jahr haben wieder SchülerInnen aus den Neuen Mittelschulen (Deutschlandsberg l und ll, Dobl, Gleinstätten, Preding und Wies) sowie aus dem Gymnasium Velenje ihre Kreativität unter Beweis gestellt. Außerdem präsentierten SchülerInnen aus der Polytechnischen Schule Deutschlandsberg, der HLW Deutschlandsberg sowie der BHAK Deutschlandsberg ihre Texte vor einem interessierten Publikum. Die Jury, bestehend aus den ehemaligen Direktoren Peter Sever und Eduard Langmann, der Schulleiterin Elke Herler und je zwei Lehrerinnen und Schülern, hatte aus über 50 Einsendungen die besten 20 Beiträge ausgewählt.Die Inhalte reichten von persönlichen Geschichten über Flüchtlingsschicksale, Kriminalgeschichten bis hin zur Präsidentschaftskandidatur. Die ausgewählten TeilnehmerInnen präsentierten diese Texte in Form von Schattenspielen, PowerPoint-Präsentationen sowie Dialogen auf der Bühne.

Die HASAK-Band sorgte für den guten Ton

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch eine Auswahl der HASAK-Band. Für das leibliche Wohl sorgten die SchülerInnen der 4. Jahrgänge, die dieses Event auch organisierten.Der erste Platz ging an das Team der NMS Gleinstätten, Lisa Pichler, Anna Malli, Verena Neuer und Elisa Schmidt, welche ihre Geschichte einer Freundin widmeten, die trotz guter Integration abgeschoben wurde. Sie durften sich über ein Sparbuch im Wert von 300 Euro, gesponsert von der Hypo Bank Deutschlandsberg, freuen. 100 Euro in bar gab es für den Zweitplatzierten, Jaka Lesjak aus dem Gymnasium Velenje. Ebenfalls auf dem Podest landeten Sabrina Temmel und Philipp Sicher aus der NMS Gleinstätten, denen 50 Euro in bar überreicht wurden. Dieses Team bekam auch den Sonderpreis für die beste Gruppenpräsentation, Eisgutscheine von Valentino. Die Firma Leykam sponserte wie jedes Jahr Buchgutscheine für die Plätze 4 bis 20 und Interspar unterstützte die BHAK Deutschlandsberg beim Buffet. Allen Sponsoren gilt ein herzliches Dankeschön.„Diese Veranstaltung zeigt immer wieder die Kreativität und Begeisterung der SchülerInnen aus dem Bezirk. Da die Leistungen so eng beieinander lagen, war es für die Jury in diesem Jahr besonders schwierig, die SiegerInnen zu küren.“, meinte die sichtlich begeistere Schulleiterin Elke Herler am Ende des gelungenen Vormittags.von Theresa Täubl und Florian Grebien