Schweigen ist silber, reden ist gold bei der Landjugend

02.05.2018, 11:48 Uhr

Das Gasthaus Köppl in Wies war Schauplatz für den Rhetoriktag der Landjugend.

Gewusst wie

WIES. Seit Jahren ist der Rhetoriktag ein fixer Bestandteil des Jahresprogramms der Landjugend Bezirk Deutschlandsberg. Heuer fand dieser in Wies beim Gasthaus Köppl statt. Die elf Teilnehmer setzten sich mit Referenten Martin Geier mit Aussprache, Körpersprache und Aufbau von Präsentationen auseinander und lernten spielerisch ihre rhetorischen Fähigkeiten zu verbessern.Es wurde an Redetechniken gefeilt und am Nachmittag stand als Höhepunkt das freie Reden vor Publikum am Programm.