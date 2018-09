Seit einem Jahr gibt es die Stainzer "Meierei"

09.09.2018, 22:07 Uhr

Im Fokus steht Werbung für die Region.

Den „Heimatsommer“, die beliebte Unterhaltungssendung von Radio Steiermark, hatten sich Harald und Gabriele Florian-Schaar als Attraktion zur Ein-Jahresfeier ihrer „Meierei“ ausgesucht. Am vergangenen Samstag machten Bettina Zajac und Daniel Neuhauser auf dem Bahnhofplatz Station.Mit im Gepäck hatten die beiden Moderatoren viel Musik, viel Informatives und viel Neues. Im Programm waren auch die Initiatoren Harald und Gabriele Florian-Schaar, die den Heimatsommer nach der Gründung der Meierei vor einem Jahr ein zweites Mal nach Stainz geholt hatten. Als nachmittägiger Höhepunkt war Schlagerstar Marco Schelch geplant, sein Auftritt gemeinsam mit der Stainztal Combo (sie machte mit einer Textversion von „Flamenco touristico“ beim ORF Steiermark-Gesangsbewerb um die Goldene Schallplatte zum „Heimatsommer“ mit) fiel wegen des Regens aber nach einigen wenigen Nummern buchstäblich ins Wasser.Dennoch zufriedene Gesichter bei den „Meierei“-Betreibern. „Bei uns finden auch Reisebusgruppen Platz“, strich Harald Florian-Schaar die Harmonisierung der Flascherlzug-Aktivitäten an. Es wurde im Bahnhof ein Büro eingerichtet, durch die Telefonumleitung auf das private Handy können Anrufer auch außerhalb allfälliger Dienstzeiten betreut werden. Ein weiteres Plus beim Zug dank der Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde: Stainzer und ihre Gäste fahren mit der BürgerCard zum halben Preis. In Planung: Ab 2019 soll die Traktorgaudi auf den Spuren des Wunderdoktors Höllerhansl tuckern und eine Tafel-Werbung an der Autobahn installiert werden.