Sicherheitsvortrag an der NMS Groß St. Florian

24.04.2017, 14:31 Uhr

Markus Schimpl referierte über Vorbeugung und richtiges Verhalten.

Bereits zum vierten Mal geht heuer die vom Land Steiermark geförderte Aktion „Kindersicherer Bezirk Deutschlandsberg“ über die Bühne. Zielsetzung der Initiative ist, Information zu den Themen Kindersicherheit und Unfallverhütung anzubieten. Im Vorjahr wurden auf diese Weise knapp 18.000 Kinder erreicht.Die Neue Mittelschule Groß St. Florian war eine der Einrichtungen, die sich in den Dienst der guten Sache stellten. Direktor Guntram Kehl hatte aus diesem Grund den Sicherheitsexperten Markus Schimpl zu einem Vortrag für die Schüler/innen eingeladen. „Das sollte für eine Sensibilisierung der Kinder sorgen“, war es für den Schulleiter klar, den Vortrag kostenfrei anzubieten.Im Referat ging es um Sicherheit im Alltag. Für Markus Schimpl, früher im Personenschutz engagiert und nunmehr Inhaber einer Sicherheitsfirma, war klar: „Gefahren lauern überall.“ Er setzte die Vorbeugung aber nicht erst bei körperlicher Selbstbehauptung und -verteidigung an, sondern bezog das Verhalten in Social Networks und mit dem Handy ein. „Abwehrverhalten will gelernt sein“, riet Schimpl den Schülern, sich auf allfällige Gefahrensituationen vorzubereiten. Das nach außen getragene Selbstbewusstsein spielt da ebenso hinein wie praktische Übungen. Ganz wichtig: die Umgebung im Auge behalten und Auffälligkeiten wahrnehmen.Es wäre müßig, hier praktisches Verhalten beschreiben zu wollen. Den Schülern wurde bei den praktischen Übungen aber bald klar, dass gewisse Körperhaltungen und Vorgehensweisen von Vorteil sind. Zum Nachschlagen verwies Markus Schimpl auf sein Buch „Ich rette mich“, das im Buchhandel erhältlich ist.