26.04.2017, 13:44 Uhr

Die Blumenschau quer duch das Gemeindegebiet St. Stefan ob Stainz hat im Vorjahr zu vielen, bunten Motiven geführt.



Mehr als 60 florale Hingucker

ST. STEFAN OB STAINZ. „So schön ist St. Stefan ob Stainz“ – Unter diesem Motto eröffnete Bgm. Stephan Oswald die Blumenschau beim Buschenschank Geiser in Grubberg. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Dia-Schau den Besucherinnen und Besuchern vorgestellt wurde. Karl Weidhofer war nämlich mit seiner Kamera im Sommer 2016 im Gemeindegebiet unterwegs und hat den Blumenschmuck dabei bildlich festgehalten.Über 60 Häuser und Gärten wurden von ihm besucht. Als Dankeschön dafür wurde ihm ein Geschenkskorb überreicht. Für die Gemeindebürgerinnen und Bürger, die sich an dieser Aktion beteiligt haben, gab es Geschenkgutscheine der Fa. Höller und „Kleiner Laden“.Ein Dank gilt dem Bürgerservice, das diese Aktion administrativ betreut, dem FALS (Fachausschuss für ein Lebenswertes St. Stefan, Obfrau GRin Astrid Schreiner), der diesen Abend organisatorisch geplant hat, und den engagierten Hobbygärtnerinnen und -Gärtnern, die dafür sorgen, dass durch ihre gestalterischen Ideen das Gemeindegebiet so gepflegt und schön aussieht.